A Huawei Technologies a 19. Sanghaji Nemzetközi Autóipari Kiállításon bejelentette, hogy a kínai Seres autógyártó nagy hatótávú elektromos autója, a Seres SF5 megvásárolható lesz a vállalat kínai zászlóshajó üzleteiben.

Ez az első autóipari társulás a Huawei 1+8+N ökoszisztémájának keretei közt. Az autó a Huawei elektromos hajtásoptimalizáló rendszerének (Huawei DriveOne) köszönhetően akár 1000 km-es hatótávot tud, fejlett önvezetést és gyorstöltést kapott. Fedélzeti számítógépéről a Huawei HiCar segítségével akár menet közben állíthatjuk be az otthoni klíma hőmérsékletét.

“Ez az izgalmas bejelentés precedens értékű mind a szórakoztató elektronikai ipar, mind az elektromos járműipar számára”

– nyilatkozta Richard Yu. A Huawei Fogyasztói Üzletágának vezérigazgatója hozzátette:

“A jövőben nem csak olyan vezető okos megoldásokat kínálunk, amelyek segítenek a partnereknek jobb intelligens autók építésében, hanem abban is, hogy ezeket a járműveket Kína-szerte működő kiskereskedelmi hálózatunkon keresztül értékesítsék”.

Nagy teljesítmény, Huawei-technológia

Válaszul a fogyasztók hatótávval és az elektromos járművek töltésével kapcsolatos aggodalmaira, a Huawei és a Seres új elektromos hatótáv-bővítő rendszert mutatott be. A Huawei DriveONE három-az-egyben elektromos hajtásrendszer nem csak a hatótávot növeli, de a vezetést valódi sportautó-élménnyé emeli. Az új Seres SF5 tisztán elektromos üzemmódban 180 km-es hatótávolságot biztosít a mindennapi városi ingázóknak, míg a városon kívül 1000 km-es hatótávot ígér. Az autó 4,68 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/h-ra. Könnyű, alumínium vázának, a négy gömbfejes, dupla lengőkaros McPherson első futóművének és trapéz lengőkaros, hátsó felfüggesztésnek köszönhetően az SF5 teljesítménye és menetdinamikája kiemelkedő, valamint az úttartása is sokkal jobb.

A Huawei HiCar autós megoldásainak köszönhetően a felhasználók zökkenőmentesen csatlakozhatják mobiltelefonjukat a jármű fedélzeti komputeréhez, hozzáférést biztosítva a navigációhoz, kedvenc zenéikhez, valamint számtalan egyéb funkciókhoz bárhol és bármikor. Ez a világszínvonalú sportautó teljesen új felhasználói élményt nyújt: beszálláskor a telefonon tárolt zene zökkenőmentesen folytatódik. Interaktív hangvezérlésével segít, hogy a sofőr valóban csak a vezetésre koncentrálhasson. A Huawei HiCar más intelligens eszközökkel is összekapcsolja az autót, így akár az autóból könnyedén irányítható az otthoni légkondicionáló, az okosképernyő, vagy más Huawei HiLinkkel felszerelt okoseszköz.

Kiváló hangzás, töltés és biztonság

A jármű háromdimenziós, 11 hangszóróból álló térhatású hangrendszerét a Huawei Sound technikusai és akusztikai szakértői hangolták tökéletesre. A járműben a zajok és rezgések kiküszöbölésére olyan rendszert építettek, mely akár 38 dB mellett is könyvtár szintű csendet varázsol az utastérbe és az audiorendszer magával ragadó, operaszerű hangminőséget nyújt. Az új Seres SF5 úgynevezett V2V vészhelyzeti feltöltési módjának köszönhetően más, lemerült járműveknek is energiát biztosít. A V2L kemping módban az autó akkumulátora indukciós főzőlapok, hangszórók és egyéb berendezések töltésére is használható, így bárhol lehet grillezni egyet.

Az új Seres SF5 csavarodási és hajlítási szilárdsága megfelel az ötcsillagos biztonsági tervezési előírásoknak, a kasztni rendkívül nagy szilárdságú, 1500 MPa hőformázott acélból készült. Emellett az autóban megtalálhatók olyan vezetéstámogató rendszerek, mint az L2+ szintű automatikus önvezetés, a forgalmi dugók érzékelése, a teljes sebességtartományban elérhető adaptív sebességtartó automatika és számos egyéb kényelmi funkció. Az első ülések sportosak és kényelmesek, üléshűtést, ülésfűtést és masszázs funkciót is kaptak. Az intelligens üdvözlő üzemmód pedig minden autóba való be- és kiszállást megkönnyít.

Árak és elérhetőségek

Az új modell április 21-től megtekinthető és kipróbálható a Huawei kínai üzleteiben. A modelleket későbbiekben kétféle konstrukcióban – az összkerekest 246 800 CNY-ért (11,3 millió Forint), míg a hátsó kerék meghajtásút 216 800 CNY-ért (10 millió Forint) (2WD) – négyféle színben (Deep Ocean Blue, Charcoal Black, Pearl White és Titanium Silver Grey), valamint Midnight Black, Garnet Red és Ivory White kárpitozással vásárolhatják meg.