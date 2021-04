Közeli rokonságban áll ez a karóra a Forma-1-es autókkal

Szinte már nem telik el év anélkül, hogy a Casio ne mutatna be egy újdonságot a soron következő Forma-1-es szezon tiszteletére.

A tradicionális japán óragyártó a fém kronográfokat magában foglaló Edifice termékcsaládot frissítette fel egy egészen különleges modellel, a EQB-1000AT típussal.

„A száguldó cirkusz szerelmesei bizonyára felkapják a szemüket az óra láttán, ez ugyanis a Casio Edifice-szel hivatalos partneri kapcsolatot ápoló Scuderia AlphaTauri-val közös együttműködésben született meg”

– hívta fel a figyelmet Nagy Sándor a Casio termékmenedzsere.

Az újdonság tökéletesen illeszkedik az Edifice márka „Sebesség és Intelligencia” elnevezésű koncepciójába. A karóra közelebbi rokonságban van a Forma-1-es versenyautókkal, mint azt elsőre gondolnánk. A EQB-1000AT számlapja és lünettájának egy része karbonszálas műanyagból készült, amelynek egyelten szála hatezer, nagy-szilárdságú műanyag fonalból épül fel. A karbonszálas technológiát a Forma 1-es autóknál is alkalmazzák, leginkább a padló és a légterelők esetében, hiszen a szénszálas erősítésű kompozit anyagok kis súllyal, ámde nagy ellenállóképességgel és kellő merevséggel rendelkeznek. A karbonszálak sejtelmes, háromdimenziós megjelenést adnak az új Edifice karórának.

A csuklóra helyezve a super slim, 45,6 mm átmérőjű nemesacél tok kellemesen hűvös érzetet biztosít. A Forma-1-es pilótáknak ugyanis hideg fejjel kell gondolkodniuk a pályán még a legforróbb pillanatokban is. Mindamellett gyakran a másodpercek tört része alatt kell dönteniük, ezért analóg számlapját úgy tervezték meg, hogy kellően informatív legyen.

„A karórát stopper és zónaidő kijelzési funkcióval is ellátták, a külső lünettán található Tachymeter-skáláról pedig az egy kilométer megtételéhez szükséges átlagsebesség olvasható le a másodpercmutató segítségével”

– hangsúlyozta Nagy Sándor.

A EQB-1000AT-1AER karórát úgy tervezték meg, hogy ne csak a pályán bizonyuljon hasznos kiegészítőnek. A mindössze 71 gramm súlyú tokkal rendelkező és fényenergiával működő órát a Scuderia AlphaTauri Forma-1-es csapat jellemző színei, vagyis a sötétkék és ezüstszürke árnyalatok uralják. Az összképet pedig a fekete szövetszíj teszi teljessé, ami kényelmes viseletet biztosít a mindennapokban. A karórában – WR 10bar vízállóságának köszönhetően – úszni és sportolni is lehet, és Bluetooth-kapcsolattal is ellátták az okostelefonokkal történő digitális összekapcsolás érdekében. Így naponta többször is frissíti a pontos időt a telefonról a csatlakozás segítségével. Számlapját pedig fokozottan karcálló zafír kristályüveg védi a külső behatásoktól.

A Casio messzemenőkig figyelt a részletekre, éppen ezért a számlapról, az óra hátlapjáról és a szíjon lévő csatról is visszaköszön az olasz Forma-1-es csapat logója, amely az idei szezonnak a tavaly futamgyőzelmet szerző francia Pierre Gasly-val és a japán Yuki Tsunodával vág neki. A hazai piacon a rajongók 219 990 forint javasolt fogyasztói áron juthatnak hozzá a Casio Edifice Premium újdonságához.

„A japán óramárka és a Scuderia AlphaTauri együttműködése ugyanakkor nem most kezdődött, 2020-ban az Edifice a sötétkék színű bőrszíjjal ellátott ECB-20AT-2AER, valamint a fémcsatos, oktogonális lünettával rendelkező EQB-1100AT-2AER modellt dobta piacra. Ez utóbbi már szintén rendelkezik Tachymeter-skálával”

– emelte ki Nagy Sándor.