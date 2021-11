5G képes díjcsomagot vezet be a Vodafone

Reagálva a folyamatosan változó ügyféligényekre november 8-tól új RED, Go és TUTI100 mobildíjcsomagok érhetők el a Vodafone Magyarországnál.

A RED díjcsomagok a nagy mobiladatigényű, a digitális térben aktív ügyfelek számára előnyösek, míg a TUTI100 a mobiladatot korábban egyáltalán nem használó több százezer ügyfélnek kínál lehetőséget online böngészésre, kapcsolattartásra és telefonon keresztüli ügyintézésre díjmentesen.

„A Vodafone-nál folyamatosan azon dolgozunk, hogy szolgáltatásainkat innovatív megoldásokkal szabjuk az ügyféligényekhez, ezért láttuk időszerűnek RED, Go és TUTI portfóliónk megújítását. Az új RED tarifacsomagokat úgy alkottuk meg, hogy azoknak a meglévő és leendő ügyfeleinknek kedvezzen, akik rengeteg digitális tartalmat fogyasztanak: online dolgoznak, tanulnak vagy szórakoznak. Nekik szeretnénk kedvezni azáltal, hogy elérhetőbb áron kínáljuk számukra 5G szolgáltatásunkat. Az új TUTI100 tarifacsomaggal pedig az a célunk, hogy feltöltőkártyás ügyfeleink is rendelkezzenek minimális mobiladattal és díjmentes hívással, mert meggyőződésünk, hogy mindenkinek joga van az információhoz való hozzáféréshez és a kapcsolattartáshoz”

– mondta Révész Balázs, a Vodafone Magyarország Lakossági Szolgáltatások Üzletág Vezérigazgató-helyettese.

5G-képes RED és megújult Go tarifacsomagok

A Vodafone nevéhez fűződik az 5G hazai bevezetése. A szolgáltató 2019 őszén indította el az ország első, mindenki számára elérhető kereskedelmi 5G hálózatát, ezzel széleskörben elérhetővé téve az 5G nyújtotta előnyöket, ami azóta a főváros nagy részén, a Balaton környékén, illetve több vidéki nagyvárosban és kisebb településeken is elérhető.

A Vodafone tájékoztatása szerint az 5G-előnyöket (rendkívül gyors, nagy kapacitású, szinte késleltetésmentes mobilhálózaton történő kommunikáció) szeretnék elérhetővé tenni még több felhasználónak azáltal, hogy a legnépszerűbb RED tarifacsomagban kínálják 5G szolgáltatásukat. A Vodafone Magyarország kínálatában két 5G díjcsomag is szerepel: a RED Free+ 10.990 forintos és a RED Infinity World+ 15.990 forintos áron. A Red Free+ tarifacsomag esetében az 5G-képességnek köszönhetően gyorsabb a hálózati reakció és az 5G-hálózat stabilitása maximális élvezhető, sőt, a Gigaboost opciókkal szupergyors sebességgel is kiegészíthető. A RED Infinity World+ tarifacsomagba szintén be van építve az 5G minden előnye.

A megnövekedett ügyféligényekre reagálva a Go Super tarifacsomagba beépítésre került a Music Pass funkció, amivel korlátlan zenehallgatásra nyílik lehetőség adathasználat nélkül.

Amennyiben az ügyfelek Vodafone otthoni szolgáltatás mellé választanak új mobil előfizetést, havidíj-kedvezményben és extra előnyökben részesülhetnek. Így például a RED Free+ tarifacsomag 2000 Ft havidíj-kedvezménnyel 8.990 forintos áron, az új Go tarifacsomagok pedig dupla adatkerettel érhetők el az otthoni szolgáltatással rendelkező ügyfelek számára. További előnyök mellett készülékkedvezmények is elérhetőek mobil és otthoni szolgáltatások esetén. További információ a www.vodafone.hu/red és vodafone.hu/mobilesotthoni weboldalakon érhető el.

TUTI100 feltöltőkártyás tarifacsomag

A korábbinál egyszerűbb, és testre szabhatóbb tarifacsomagot vezet be a Vodafone TUTI100 márkanév alatt. Az új portfólió célja, hogy a feltöltőkártyás ügyfelek rendelkezzenek minimális adattal és díjmentes hívással, hogy az ügyintézés és a kapcsolattartás ne pénzkérdés legyen. A tarifacsomag 100 MB havonta díjmentesen megújuló adatot tartalmaz– amely az egyenlegtől függetlenül minden hónapban aktiválódik. Az átlagos fájlméreteket és felhasználást alapul véve, ez az adatmennyiség 100 perc internetes böngészést, vagy 5000 Facebook Messenger üzenetváltást is lehetővé tehet. A heti 60 perc díjmentes beszélgetés mellet további adat- és beszédopciókkal bővült az opciós kínálat, amelyek egyszerűen aktiválhatók a MyVodafone alkalmazáson keresztül.

Az új tarifacsomag elsősorban az eddig mobiladatot nem használó, több százezres ügyfélbázisnak lesz újdonság, akik mostantól útközben is hozzáférhetnek információkhoz vagy használhatnak chat alkalmazásokat a beépített adatkeret terhére. Továbbá, a megújult tarifacsomag lehetőséget ad anyagilag kedvező, hosszabb telefonbeszélgetéseket igénylő ügyintézésre, kapcsolattartára.

További információ a TUTI100 díjcsomagról a www.vodafone.hu/tuti100 weboldalon érhető el.