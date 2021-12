Több, mint 200 helyen elérhető a Telenor-5G

A Telenor 2019 májusában elsőként indított olyan publikus 5G hálózati tesztet Magyarországon, amelyben több 5G-s rádiós komponens hálózatba kötésével bonyolított videóhívást két 5G-képes okostelefon között.

A sikeres teszteket a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szervezésében zajló frekvencia-árverés követte, amelyen 2020 márciusában a Telenor az 5G szolgáltatás elindításához szükséges frekvenciához jutott – összesen 35,6 milliárd forintért – mind a nagyobb területi lefedettséget biztosító 700 MHz-es, mind a nagyobb kapacitást biztosító 3600 MHz-s sávokban. Ez utóbbi sávban a megszerzett 140 MHz frekvenciakészlettel a Telenor Magyarország rendelkezik a legnagyobb egybefüggő blokkal, ami hosszú távon komoly lehetőséget biztosít az 5G technológia képességeinek legjobb kihasználására. A fejlesztések és a hálózat modernizációjának érdekében a Telenor tavaly és idén összesen nettó 92,454 milliárd forintot fordított a hálózatának fejlesztéséhez szükséges frekvenciák megszerzésére.

A kereskedelmi, ügyfelek számára is elérhető 5G szolgáltatást 2021-ben első körben Győr és Törökbálint egyes részein, majd az 5G-hálózat kiépítését felgyorsítva Budapest XI. kerületének számos pontján és a főváros forgalmasabb területein tette hozzáférhetővé a társaság. Ezzel párhuzamosan a Balaton környékén, például Balatonföldváron, Balatonfüreden, Siófokon, Révfülöpön, Keszthelyen, Zamárdiban, Szántódón, Almádiban, Fűzfőn, Bogláron, Lellén, Fonyódon, valamint Székesfehérváron és Tatabányán is megkezdődtek a hálózatmodernizációs munkálatok. A Telenor mára több mint 200 5G-s bázisállomáson szolgálja ki az ügyfelek igényeit, többségében az 5G képességeit leginkább biztosító 3600 MHz-es frekvenciasávon. Elérhető és használják is a technológiát a mobiltársaság ügyfelei: a hónapról hónapra növekvő 5G-n zajló adatforgalom 2021 októberében meghaladta a 35 000 GB-ot. Ennyi adatból több mint 34 éven keresztül streamelhetnénk jó minőségben zenét, vagy közel 4,5 éven keresztül streamelhetnénk 720p felbontású HD filmeket.

A Telenor az 5G-szolgáltatást tarifacsomagtól függetlenül, minden ügyfele számára hozzáférhetővé tette, nincs szükség speciális előfizetésre: amennyiben az előfizető 5G lefedettségi területen, a 5G-képes telefonnal és a tarifájában aktív adatkapcsolattal rendelkezik, 5G-n száguldhat. A szolgáltató célja, hogy a hálózaton tapasztalt, folyamatosan növekvő adatforgalmat és a felhasználók részéről tapasztalt növekvő mobilnet-igényt technológiai kötöttségek nélkül élvezhessék ügyfelei.

A szolgáltató készülékportfóliójában év eleje óta az 5G-képes készülékek kínálata is folyamatosan frissül, az aktuálisan elérhető 5G-képes okostelefonok listája ide kattintva érhető el.