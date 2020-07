Önvezető, szenzoros játékbusz, asztaltörlő robot, egyedi erősítő, a büntetőírást egyszerűsítő megoldás, házi légkondicionáló, PET-palackból készült hajó, kartondobozból készült templommodell, érzékenyítő hatású legófilmek, homokozóból készült veteményes, illetve régi tárgyaknak új életet adó ötletek is szerepelnek a 6–14 éves gyerekek innovatív ötleteit kereső MVM EDISON Junior ötletpályázat díjazott alkotásai között.

Három kategóriában kilenc helyezettet és három különdíjas ötletet ismert el az MVM EDISON Junior ötletpályázat zsűrije. A pályázatra, melynek célja, hogy a 6-14 éves gyermekek saját megoldást teremtsenek az általuk érzékelt nehézségekre, problémákra, összesen közel 230 kreatív pályamű érkezett három kategóriában. A „Hozd létre!” kategóriában egy, meglévő eszközök felhasználásával új tárgyat vagy ötletet létrehozó koncepciók nevezhettek. A „Tedd jobbá!” kategóriája a tárgyak továbbfejlesztésről szólt, míg az „Alakítsd át!” keretében már létező tárgyak, a szokottól eltérő használatát kellett bemutatniuk a pályázóknak. A legnépszerűbb kategória a „Hozd létre!” volt, amit a pályázók közel fele választott. Minden magyarországi megyéből, összesen 89 településről érkeztek pályázatok, de az országhatárokon túlról is érkeztek pályaművek.

A beérkezett ötleteket szakmai zsűri értékelte, amelynek tagja volt Jákó Eszter, az MVM Csoport kommunikációs igazgatója, Márton István a Smart Future Lab Zrt. vezérigazgatója, Tóth Zsófia, az MVM EDISON startup versenyen győztes Volteum társalapító-vezérigazgatója, illetve Székely Martin nyelvtanár és online tartalomgyártó. A pályamunkák értékelésekor kiemelt szempont volt, hogy az adott ötlet milyen egyedi élethelyzet szülte problémára nyújthat megoldást, mennyire tekinthető a pályázó saját ötletének, valamint mennyire kreatív választ jelent a megszokott logikához, gondolkodásmódhoz képest.

„Az MVM számára kiemelt érték a jövő tehetségeinek támogatása, akár már a legfiatalabb korosztályból is. A gyermeki kreativitásnak ráadásul nincs határa, az MVM EDISON Junior pályázatra beküldött alkotások mindegyike különleges és egyedi megoldás volt. A felnőtteknek szóló startup verseny sikerein felbuzdulva a kezdeményezést azzal a céllal indítottuk el, hogy a fiatalabb korosztály körében is lehetőséget biztosítsunk a kreatív, a szokványos keretekből kilépő gondolkodásnak, látásmódnak, melynek vállalatcsoportunk továbbra is elsőszámú támogatója kíván lenni.”