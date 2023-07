Először rendezik meg a FöldŐrző Fesztivált Pécelen

Augusztus 25-én, Pécelen veszi majd kezdetét a háromnapos, környezet-fókuszú fesztivál.

A rendezvényt idén először, hagyományteremtő céllal rendezik meg a Kilenc bokor völgyben. A péceliek kedvenc piknikező helyére esett a terület-választás, a tágas tér ugyanis remek helyszínt biztosít a különleges programok számára. A fákon természetes mászókák és hinták várják majd a kicsiket. A fesztiválon szakemberek is segítik majd az érdeklődőket előadásaikkal.

Tóth Zoltán, a fesztivál főszervezője elmondta, a céljuk, hogy színes és izgalmas módon mutassanak be mindent, ami a környezettudatossághoz kapcsolódik.

„Ez tulajdonképpen egy hagyományőrző, ökotudatos rendezvény, ahol tematikus tisztások várják majd a látogatókat. Minden olyan területet, módszert és eszközt igyekszünk lefedni a programkínálattal, amely Földünk optimális működését segíti. Interaktív programjaink közül kiemelném az aero-jógát és az ehető vadnövények bemutatóját. Aki kedvet kap, újrahasznosított szobrokat készíthet magának PET-palackokból. A gyermekekre is gondoltunk: ők népi játékokkal, barkácseszközökkel ismerkedhetnek és benevezhetnek a zsákban futó versenyre, a szülők pedig közben specifikus pedagógiai előadásokon vehetnek részt”

– tette hozzá. A tisztásokra előadásokat szerveznek, ezeket később ingyenesen közzé teszik majd az interneten.

A három nap alatt környezettudatos építészeti módszereket is bemutatnak az érdeklődőknek: lesz vályogépítészet, szalmaház-bemutató, és olyan alternatív energetikai megoldásokkal is megismerkedhetnek a látogatók, mint a gravitációs energia vagy a komposztkazán. A vályogvetést is bárki kipróbálhatja majd, sőt, a legkisebbek mini vályogépítő-játékkal is játszhatnak: a vályogkockákból apró vályogházak születhetnek.

A Out-izm! projekt tisztásán az autizmussal érintett családok kézműves portékáiból válogathatunk majd kedvünkre. A Hagyományőrző Tisztáson áll majd a Hungarikum-sátor, ahol kürtős kaláccsal készülnek a vendégek számára, akik autentikus magyar kutyafajtákkal is megismerkedhetnek, mint például az erdélyi kopó és társfajtái. A rendezvényre az interaktív programok és a főzőverseny mellett, repülni is lehet , és látványos bemutatókkal is készülnek: Tóth Lajos világrekorder tart majd lovas show-t, Mónus József távlövő íjász világrekorder lövi át a völgyet, lesz ismeretterjesztő vadász-előadás őzekkel és rókákkal, de szürke marha és csikós show, illetve traktoros bemutató is lesz. Szombaton Földőrző koncert emeli az est fényét. Akinek ez nem elég, részt vehet a Paraszt fitness edzéseken, de művészetekbe is belekóstolhat.

A helyszínen a szállás is megoldott, aki kedvet kapna a sátrazáshoz, eszményi természetes közegben teheti ezt meg. A rendezvény belépőinek bevételét jótékony célokra fordítják a szervezők.

