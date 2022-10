Az IKEA robotkamionokkal szállítja a bútorokat

Augusztus óta járják azt a közel 500 kilométeres útszakaszt a Kodiak Robotics önvezető technológiájával felszerelt kamionok, amely az IKEA Houston melletti elosztóközpontja és egy Dallashoz közeli áruháza között található.

A két cég közötti együttműködésről a teherszállításhoz kapcsolódó feladatok automatizálásán fáradozó, 2018-ban alapított amerikai startup adott ki közleményt.

A partnerség keretében a svéd lakberendezési óriás felmérheti, miként kamatoztathatók fuvarozási folyamataiban az autonóm teherszállításban rejlő lehetőségek. A program keretében egy teherautónyi szállítmány naponta megteszi az utat a központi raktár és a kijelölt áruház között. A fülkében egy húsvér sofőr is ül, aki a fel- és lepakolásban segít, ám az út nagyrészét csak “biztonsági tartalékként” tölti, mivel a Kodiak robotpilótája a többit elintézi.

Lapértesülések szerint a pilot egyelőre három hónapos időtávra szól, ám amennyiben a tesztek eredménye pozitívan alakul, akkor az együttműködést mind térben, mind időben kiterjeszthetik a felek. A lehetséges előnyök között szerepel, hogy korábbi vizsgálatok szerint az üzemanyagfogyasztásra jó hatással van az autonóm rendszerek bevetése. Az IKEA ugyanakkor a munkakörülményeket is szeretné javítani az alkalmazásában álló emberi sofőröknél azzal, hogy csökken az aktív szerepvállalásukat igénylő feladatok aránya a szállítás hosszú órái során.

Ebből tényleg lehet valami

Ahogy az mostanra már nyilvánvalóvá vált, a közúti közlekedésben sokkal hamarabb terjedhetnek el az autonóm képességekkel felvértezett teherautók, mint a személygépkocsik. Ennek megfelelően számba venni is nehéz, hányan és milyen felállásban próbálkoznak meghódítani az éppen csak kirajzolódó szegmenst.

Az ismertebb szereplők többsége (például a Google-höz köthető Waymo Via, a tavaly tőzsdére vonult TuSimple vagy az Aurora Innovation) az önvezető rendszerét teljesen egybeolvasztaná az erre kijelölt járművek felépítvényével. A Kodiac Robotics mellett a másik utat járja például az Embark Technology is, mivel ezek a cégek olyan rendszerekben látják a jövőt, amelyeket bármely hagyományos kamionra lehet telepíteni, akár utólag is.

Forrás: Bitport