A munkaerőhiányra is megoldás lehet a kerti robot

A vásárlók egyre inkább a prémium, automatizált megoldásokat keresik a kertápolásban is.

Az okosszenzorok és adatvezérelt rendszerek révén olyan precíz és időtakarékos megoldások is elérhetők a kertekben, amelyek csökkentik az emberi munka igényét. A kerti robotok az otthoni kényelmen túl megoldást nyújthatnak a munkaerő- és az eszközpark hiányára is. A Husqvarna szakértőkkel járta körbe a kerti robotizáció jövőjét, miközben Magyarországon is bemutatta legújabb innovációját, a CEORA™ robotfűnyírót, amely 45 perc alatt vágta le a Groupama Aréna félpályáját. A programon a fociszurkolás kultúrája előtt is tisztelegtek a Husqvarna robotok, egy fejlesztés révén világszerte több mint 150 ezer robotfűnyíró utánozza a futballtörténelem három ikonikus győzelmi táncát.

A kertészeti és erdészeti termékeket gyártó svéd cégcsoport, a Husqvarna évtizedek óta a robotfűnyíró-technológia szakértője: a vállalat több millió készüléket ad el évente és a legújabb technológiája révén teszi lehetővé, hogy a felhasználók időt és energiát takarítsanak meg, miközben a legmagasabb szintű kertápolást biztosítják nekik a robotfűnyírók. A Husqvarna eddigi legnagyobb teljesítményű készülékét, a CEORA™ robotfűnyírót a Groupama Arénában mutatták be: a stadionban most először vágta le a gyepet egy robot, mindössze 45 perc alatt lenyírta az aréna félpályáját.

A CEORA™ speciális nagyfelületű robot, amely akár 75 ezer négyzetméteres területet is tud kezelni. A robotfűnyíró hosszú élettartama és alacsony karbantartási igénye csökkenti a hulladéktermelést, míg az automatizált rendszer optimalizált energiafelhasználást biztosít, ami tökéletesen illeszkedik az okoskertészet koncepciójába. Mobil applikációval a felhasználók távolról is irányíthatják a robotot, testre szabhatják a nyírási mintázatokat és valós időben követhetik a működését. Elképesztő teljesítményt nyújt 226 m²/óra és 1 800 m²/óra közötti vágási kapacitással, akár 75 000 m² területet is lefed, így ideális nagyobb kertek, sportpályák, parkok és közterületek karbantartására. A készülék ráadásul a Husqvarna legújabb technológiáját alkalmazza, az EPOS vezeték nélküli műholdas rendszert, vagyis határolóvezeték nélkül működik.

Az intelligens kertészkedés trendjei

A kerti robotika fejlődése illeszkedik az automatizáció trendjébe, amely a korábban emberi beavatkozást igénylő, fáradságos házimunkákat könnyíti meg:

„A jövő mindennapi élete a gyárakban már jól látható trendeket követi: szenzorokat helyezünk el, amelyek otthonon belüli minihálózatként kommunikálnak a kerti gépekkel. A munka így sokkal pontosabbá válik, miközben az emberi részvétel, beavatkozás redukálódik: könnyebbé teszi a házimunkát és időt takarít meg a felhasználók számára”

– mondta el Kánai András jövőkutató és kommunikációs szakember.

Hozzátette, hogy megfigyelhető egy innovációs mozgás a vállalatitól a fogyasztói világ felé: ilyen például az automatikus öntözés, amely először „nagyban” mutatkozott be, de hamar utat talált a magánkerti felhasználás felé is.

A jövőkutató úgy látja, hogy a kertápolásban is egyre nagyobb szerepet kapnak az adatalapú megoldások, mint például a növényfigyelő rendszerek és a mesterséges intelligencia algoritmusok. Ezek az algoritmusok képesek időben jelezni a növénybetegségek tüneteit, így megelőzhetővé válik a komolyabb károsodás. Emellett a különféle kerttervező szoftverek és webes alkalmazások is egyre elterjedtebbek lesznek, amelyek megkönnyítik a kertészkedést anélkül, hogy mérnöki tudásra lenne szükség.

Az okoskerteké a jövő?

Az okoskertek koncepciója az intelligens technológiai megoldások integrációját jelenti a kertészkedésben. Az okoskertekben használt eszközök valós időben gyűjtik és elemzik az adatokat, optimalizálva a növénygondozást. Az ilyen rendszerek nemcsak időt és energiát takarítanak meg, hanem csökkentik a víz- és energiafelhasználást is, hozzájárulva a környezetvédelemhez. A digitalizált kertek tehát nemcsak a jelen, hanem a jövő kertészkedésének alapjait is lefektetik, lehetővé téve a precíz és hatékony növénygondozást.

A jövőkutató szerint a városi lakosok számára kiemelten fontos lesz a klímavédelemmel összefüggő kérdések kezelése, mint például a vízpazarlás és –felhasználás, valamint az energiafelhasználás. A technológia ezeken a területeken fog segíteni egyre pontosabb optimalizációval.

Kánai András felhívta a figyelmet, hogy valószínűleg gondolkodásmód váltásra is szükség lesz, hogy a szenzorokkal felszerelt, mobilról is irányítható kerti rendszerek elterjedhessenek, és ne csak egy szűk, technológiailag fogékony réteg használja.

Az otthoni kényelmen túl ezek a technológiák megoldást nyújtanak a munkaerőhiány és az eszközpark hiánya okozta kihívásokra is, így a vállalatok és fenntartók kevesebb erőforrással is hatékonyan tudják karbantartani a zöld területeket.

Nőtt a kereslet az intelligens, prémium kategóriás robotfűnyírók iránt

A Husqvarna saját robotfűnyíró kínálatának, az Automower családnak az értékesítése Magyarországon az évek során folyamatosan emelkedett, az elmúlt két évben pedig rendkívül gyors ütemű növekedés volt tapasztalható. Az ebből a termékkategóriából származó bevételek hat év alatt több mint tízszeresére emelkedtek és 2023-ban elérték az 1,7 milliárd forintot (2017-ben 170 millió forint értékben adott el a vállalat). 2023-ban közel 2300 darab robotfűnyíró talált gazdára itthon, idén pedig több mint 3000 darabot terveznek eladni.

„Az európai trendekhez igazodva a vásárlók egyre inkább a prémium, automatizált megoldásokat részesítik előnyben, különösen az intelligens gyepápolási technológiák terén. Az Automower robotfűnyírók értékesítése a legerősebb termékkategóriává vált, és az előzetes várakozások szerint 2026-ra az ebből származó bevétel elérheti a 3,2 milliárd forintot”

– mondta el Volonics Zoltán, a Husqvarna értékesítési vezetője.

A Husqvarna a CEORA™ robotfűnyíró mellett a Groupama Arénában mutatta be azt az egyedülálló szoftverfejlesztését is, amely lehetővé teszi, hogy a fociszurkolók a robotfűnyíróikkal együtt ünnepeljenek, ha a kedvenc csapatuk gólt lő: a Victory Dance projekt keretében a tulajdonosoknak egyszerűen ki kell választaniuk kedvenc csapatukat a Husqvarna Automower® Connect alkalmazásban és amikor a kiválasztott csapat gólt szerez, a robotfűnyíró automatikusan a három tánc egyikével ünnepel, villogtatja a lámpáit és fanfárt játszik. A készülék kijelzőjén megjelenő eredményjelző a játék során valós időben is nyomon követi az eredményt.

