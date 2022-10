PET palackból és ricinusból gyárt mosogatószivacsot egy magyar cég

Ricinus növény felhasználásával és újrahasznosított PET palackokból készülnek szivacsok a jövőben a BONUS Kft. siklósi üzemében.

A takarítóeszközök piacán teljesen egyedi fejlesztésű alapanyagok felhasználásával valósítja meg a cég. Az első sorozatgyártott széria már el is készült a siklósi gyárban.

Világszintű innováció a környezetvédelem érdekében

A mosogatószivacsok habjának 30 százaléka biopoliolból készül, melynek alapanyaga a ricinus növény. Ezzel az újítással mintegy 14 tonna műanyagszennyezéstől kíméli meg a környezetet a vállalat. A szivacs dörzsirétegében pedig az eddig használt anyagot 100 százalékban újrahasznosított PET palackra cserélték, így összesen, mintegy 35 tonnával kevesebb műanyag szemét kerül a környezetbe.

A ricinusból készülő biopoliol egy természetes anyag, ami gyorsabban bomlik, mint a műanyag, és nem hagy maga után mikroműanyag szennyezést. A PET palackok újrahasznosítása pedig köztudottan évek-óta kiemelt kérdés környezetvédelmi szempontból. A BONUS Kft. küldetésének tekinti, hogy környezettudatos alternatívákat kínáljon a vásárlóknak a takarítóeszközök piacán és támogassa a fogyasztókat a tudatos választásban.

„2022-ben egy teljesen új ECO termékvonallal jelentünk meg a piacon. A most bevezetett, világszinten egyedülálló innovációt az összes mosogatószivacsunk esetében alkalmazni fogjuk. Partnereinknek nem kínálunk más alternatívát, ugyanis a már meglévő mosogatószivacs portfóliónk – melyet széles körben szállítunk vevőinknek – teljes egészében BonusECO-ra cseréljük. A jelenkor helyzetére való tekintettel kiemelten fontos volt a számunka, hogy a zöld = drágább berögződés ellen is fellépjünk, ezért áraink változatlanok maradtak.”

– nyilatkozta Botos Andrej a cég marketing menedzsere.

A vásárlók az árban nem éreznek majd különbséget

A magyar vállalkozás a 2021-ben összesen mintegy 8 300 000 db szivacsot adott el. A gyártási technológia továbbfejlesztésével most még környezettudatosabb alternatívát kínálnak a vásárlóknak. A szivacs összetétele mellett a csomagolása is megújult, amely közérthetően elmagyarázza a vásárlóknak, miért ECO a termék. Erre különös hangsúlyt fektettek és az ÖRT (Önszabályozó Reklámtestület) segítségét kérték a csomagolástervezés alkalmával. Az új termékek elnyerték a Magyar Termék Nonprofit Kft. ZÖLD Termék védjegyviselési jogát. A cég várakozásai szerint az egyedülálló technológiával készült új szivacsok is hasonlóan sikeresek lesznek a piacon, mint a tavalyi termék. Köszönhetően annak, hogy árban sem különböznek a „nem környezettudatos” technológiával gyártott többi szivacstól.