Gigamenő a Razer színváltós maszkja

A cég serény tisztogatásba is kezdett a promóciós anyagai között, hogy minden korábbi, N95-re utaló említést eltávolítsanak.

A Razer leginkább a hardcore játékosokat célzó mindenféle perifériáiról, kiegészítőiről ismert. A gamerek között nagy népszerűségnek örvendő színes megvilágítást azonban a gyártó nem szándékszik billentyűzetekre és egerekre korlátozni. Tavaly januárban ugyanis a virtuális formában megtartott CES-en feltűnt a Project Hazel, amely tulajdonképpen egy elektronikai elemekkel teletűzdelt egészségügyi maszk. Később az is világossá vált, hogy az ötletből még 2021-ben termék válik Zephyr néven.

Megtévesztő szövegelés

A cég sokáig azt hangoztatta, hogy extravagáns és technológiai megoldásokkal teletűzdelt maszkja N95-ös szintű védettséget biztosít a szűrőinek köszönhetően. Ezt az állítás azonban a megjelenést követően többen félrevezetőnek ítélték, mivel az illetékes hatóságok adatbázisába nem került be a Zephyr, azaz nem kapta meg a szükséges egészségügyi minősítést.

A témát múlt héten több újság, például a PCMAG is felmelegítette. Ezt követően a cég előbb egy tudományos tesztekről beszámoló összefoglalót hozott nyilvánosságra, majd nem sokkal később csendben megkezdte az N95-ös képességekre utaló minden említés törlését a termék tájékoztató anyagaiból. Illetve a korábban is meglévő apróbetűs részeket további kiegészítésekkel látták el. Ebben már konkrétan olvasható az is, hogy a Razer Zephyr nem minősül N95-ös maszknak.

Internetes források szerint a cég mindezt az amerikai Nemzeti Munkavédelmi és Egészségügyi Intézet (NIOSH) nyomására volt kénytelen megtenni. (A szervezet felel többek között az egészségügyi maszkok minősítéséért.) Ugyanakkor a vállalat ezt nem volt hajlandó megerősíteni, és a hivatalos verzió szerint saját hatáskörben döntöttek a változtatásokról, amelyekről egyébként a terméket korábban megvásárlókat külön is értesítik.

Tesó érkezik

A viselője száját nem eltakaró, belső világítással ellátott 100 dolláros maszkról egészen véletlenül pont múlt héten derült ki, hogy testvére érkezik. A másfélszer többe kerülő, valamikor idén debütáló Pro változat pluszban olyasmit fog tudni, amiről egyébként a kezdetekben a sima Zephyr kapcsán is szó volt: hangszórók segítségével közvetlen közelre akár 60 decibelesre is képes lesz felhangosítani a maszk mögöt beszélő ember hangját.

Forrás: Bitport