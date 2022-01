Világújdonság a Semmelweis Egyetemen

Forradalmasíthatja a szív- és érgyógyászatot, valamint az onkológiai diagnosztikát az az új CT-készülék, melyet a világon elsők között üzemeltek be a Semmelweis Egyetemen. Az Orvosi Képalkotó Klinikán elérhető új, fotonszámláló detektorral rendelkező berendezés olyan részletgazdag képet mutat, ami lehetővé teszi, hogy a daganatos elváltozásokat, valamint a szív koszorúerein megjelenő „lerakódásokat”, az ún. plakkokat, már egy korai szakaszban felismerjék. Mindeközben a fotonszámláló technológiának köszönhetően a sugárdózist csaknem a felére csökkenti.

A Siemens Healthineers Naeotom Alpha CT készüléke egyedülálló, fotonszámláló technológiájának köszönhetően a hagyományos CT-kel szemben sokkal részletesebb térbeli felbontást tesz lehetővé, így akár a néhány milliméteres kóros elváltozások – a daganatoktól a meszes erekig, szűkületekig – is azonosíthatók a segítségével. A fotonszámláló detektorral felszerelt CT-berendezés valódi műszaki áttörést jelent – mondja dr. Maurovich Horvat Pál.

Az Orvosi Képalkotó Klinika igazgatója kiemelte, hogy a Naeotom Alpha a szürkeárnyalatos képeken túlmenően színes CT-felvételek készítésére is alkalmas a szöveti tulajdonságok alapján, így még pontosabb diagnózist tesz lehetővé az onkológia és a kardiológia mellett, a tüdő, a koponya és az ízületek képalkotásában is. Az onkológiai diagnosztika terén nagy jelentőségű, hogy az új CT a 0,2 mm-es térbeli felbontás mellett alkalmas az elváltozások összetételének számszerű meghatározására, így a jó- és rosszindulatú daganatok nagyobb biztonsággal különíthetők el egymástól – tájékoztatott dr. Maurovich Horvat Pál.

Hagyományos CT készülékekkel nehezen lehet megítélni a koszorúér-szűkület mértékét meszes lerakódás mellett, a fotonszámláló technológiának köszönhetően azonban a meszes plakk és a beültetett sztent „mögé is be lehet látni”, éppen ezért az új CT a szív- és érrendszeri betegségek azonosításában kiemelt szerepet tölthet be – hangsúlyozza dr. Merkely Béla kardiológus rektor. Hozzátette: ilyen készülékeket kell az orvosok kezébe adni annak érdekében, hogy világhírű eredményeket tudjanak elérni.

Oroszné Vincze Rita, a Siemens Healthcare Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a Siemens Healthineers-nél több, mint 15 év kutató, fejlesztő munkája ért most célba. A fejlesztés során a szakemberek szem előtt tartották, hogy a berendezés a kardiológiai, az onkológiai és a pulmonológiai területek speciális képalkotási elvárásainak is megfeleljen.

Kiemelte, hogy a Semmelweis Egyetem és a vállalat között két éve indult el egy szoros kutatás-fejlesztési együttműködés. Az új berendezés által további lehetőségek nyílnak meg az egyetem és a Siemens Healthineers közötti együttműködésre. Az ügyvezető igazgató a CT képalkotási sebességével kapcsolatosan megjegyezte, hogy egy szívdobbanás ideje alatt a teljes szív leképezhető.

A világújdonságnak számító készüléket 2022. január 10-én adták át a Semmelweis Egyetem Képalkotó Klinikáján dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter jelenlétében. Az új, egyetemi forrásból beszerzett, mintegy egymilliárd forint értékű készülék az amerikai világpremierrel egyidőben érkezett meg a klinikára.