Sebészeti robot segíti a Széchenyi István Egyetem kutatásait és a győri kórház gyógyító munkáját

Az egészségügyi kutatás-fejlesztéseket és közvetlenül a betegeket szolgálja a győri Széchenyi István Egyetem által a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházzal stratégiai együttműködésben vásárolt, hivatalosan május 25-én bemutatott sebészeti robot.

A modern eszközzel már csaknem száz műtétet végeztek a kórház orvosai, s az eddigi tapasztalatok szerint csökkent a páciensek beavatkozások utáni fájdalma, felépülésük pedig gyorsabbá vált.

A Széchenyi István Egyetem fontosnak tartja, hogy élenjáró technológiákkal és a társadalom számára meghatározó tudományterületekkel kapcsolatos kutatásokat végezzen úgy, hogy azzal a térségben élőket is szolgálja. E két célhoz egyszerre járul hozzá az intézmény által tavaly vásárolt Da Vinci sebészeti robot, amelyet folyamatosan használnak a győri Petz-kórház szakemberei, akik közül többen az egyetem Egészség- és Sporttudományi Karának oktatói is egyben. A beruházás így tovább erősíti a két intézmény stratégiai kapcsolatát.

Dr. Szepesváry Zsolt, a kar fejlesztési dékánhelyettese, a kórház urológiai osztályának osztályvezető főorvosa elmondta, hogy eddig már csaknem száz műtétet végeztek el a berendezéssel, ami rendkívül sikeres indulást jelent. Az operációk szinte kizárólag onkológiai (daganatsebészeti) műtétek voltak néhány nagy bonyolultságú rekonstrukciós, helyreállító beavatkozás mellett. Ez teljesen megfelel a robot tervezett használatának, az előzetesen felállított portfóliónak. Az eddigi tapasztalatok rendkívül pozitívak.

„A műtét utáni fájdalom számottevően kisebb, mint akár a szintén lyuksebészeti, laparoszkópos műtétek esetén. Pácienseink hamarabb hazaengedhetők otthonukba. Ugyancsak jól mérhető és jelentős a javulás a funkcionális eredmények – különösen a prosztatadaganat miatt végzett műtéteket követő korai vizelettartás – esetében, noha ebből a szempontból ezt megelőzően a laparoszkópos technikával végzett nagyszámú beavatkozásaink esetén is a hazai és nemzetközi élvonalhoz tartoztunk”

– összegzett dr. Szepesváry Zsolt. Hozzáfűzte: a robotsebészet nagy előnye a nyílt feltárás elkerülése, a minél kisebb és gyorsan gyógyuló sebzés. A technológia növeli a műtéti precizitást, és jelentősen csökkenti a vérveszteséget. Mindez több tényezőnek együttesen köszönhető. A robot a laparoszkópos eszközöknél, de az emberi csukló és kéz szabad mozgásánál is nagyobb, 270 fokos szabadságfokkal rendelkezik, és lyukakon keresztül, sokkal kisebb méretben képes eszközöket bejuttatni az emberi testbe az operáció során. Segítségével a hatalmas szabadságfokú eszközök széleskörűen használhatók szűk és kis helyeken is.

A szakember kifejtette: a robot nem rendelkezik semmilyen autonóm funkcióval, csak és kizárólag az irányító sebész (az úgynevezett konzolsebész) mozdulatait követi. Eddig két urológust, egy mellkassebészt és két nőgyógyászt képeztek ki akkreditáltan konzolsebésznek, további hármat pedig asszisztens orvosnak. A szakdolgozók felkészítése is folyamatosan zajlik. A teljes képzés befejezése (sebészet, mellkassebészet, nőgyógyászat, urológia) szeptemberre ütemezett.

A konzolsebész számára a legnagyobb elismerés, ha nemzetközi oktatói, azaz proktori státuszba kerül, így nemcsak végezheti, hanem oktathatja, felügyelheti más sebészek és más korházak munkáját, valamint a saját centrumában is fogadhat képzésre kollégákat. Nagy siker, hogy az urológia területén dr. Szepesváry Zsolt személyében a győri kórház adta a második proktort az országban. Az osztály már fogadott is külföldi sebészeket megfigyelésre Horvátországból, és a Debreceni Egyetem induló Da Vinci robotsebészeti programjának urológiai részében is proktorként vett részt.

A sebészeti robot egyedülálló kutatásokhoz is hozzájárul, amit a Széchenyi István Egyetem Digitális Fejlesztési Központjának kutatói a kórház szakembereivel közösen végeznek. Dr. Prukner Péter egyetemi adjunktus, a központ munkatársa elmondta: az eszköz kamerarendszerével minden műtétről háromdimenziós videófelvétel készül.

„A kutatás lényege, hogy pontos információt szolgáltassunk az orvosi eszközök műtét közbeni térbeli helyzetéről, ami támogatja az orvosokat újabb eljárások kidolgozásában. A műtéti kép elemzéséből létrehozott adathalmaz felhasználásával prognosztizálható a páciens várható felépülési ideje, valamint a szövődmények valószínűsége. Ez olyan kutatási terület, ami unikálisnak számít a világban. Ennek alapján tudományos publikációk is születnek majd”

– fejtette ki dr. Prukner Péter. Hozzátette: a kórházzal együttműködve, a Területi Kiválósági Program projektje keretében már eddig is közvetítettek élőben műtéteket a kórház belső hálózatán keresztül, amit a megfelelő jogosultsággal rendelkező szakemberek láthattak, hozzájárulva szaktudásuk bővítéséhez. Emellett hangsúlyozta:

„A cél, hogy a sebészeti robot 3D-képét ugyanígy tudjuk közvetíteni. A kifejlesztett MediStream platformról pedig a jövőben egyetemünk szabadalmi bejelentést készül tenni.”

A sebészeti robottal kapcsolatban dr. Jávor László, a Petz-kórház főigazgatója kiemelte: a Széchenyi-egyetemmel való szoros együttműködésüknek köszönhetik, hogy a csúcstechnológiát jelentő eszközzel végezhetnek operációkat, ami egyszerre szolgálja a kutatást és a betegek gyógyulását.

„Köszönjük az egyetemnek, hogy a tudományos tevékenységet jelentősen bővítő eszközt kórházunkban helyezte el, így kollégáink egyedülálló kutatásokba is be tudnak kapcsolódni”

– fogalmazott.

