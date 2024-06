A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház dolgozói a székesfehérvári Kyndryl munkatársainak segítségével fejlesztik számítógépes ismereteiket

Az ingyenes programban a Kyndryl szakemberei önkéntesként Excel-képzést tartanak a kórház HR és pénzügyi osztályán dolgozó munkatársaknak.

A kezdeményezést a tervek szerint a későbbiekben a kórház más osztályaira is kiterjesztik. A képzés jelentős segítséget nyújt a kórházi dolgozók informatikai ismereteinek felfrissítéséhez és bővítéséhez, ezáltal segítve őket napi feladataik hatékonyabb ellátásában.

Presszer Péter, a Kyndryl Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója elmondta:

“A Kyndryl célja, hogy jelentős mértékben hozzájáruljon a pozitív változásokhoz minden olyan közösségben, ahol jelen van. Ez a lényege a készségalapú önkéntességnek, ahol a szaktudás átadására összpontosító társadalmi hatású kezdeményezések kulcsszerepet játszanak. Ez alkalommal a kórházi személyzet informatikai ismereteinek bővítése az egyik legfontosabb példája annak, hogy a Kyndryl lehetővé teszi az egészségügyi dolgozók hatékonyabb működését.”

Nyakas Eszter, a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház ápolási igazgatója hangsúlyozta, hogy szerencsésnek mondhatja magát a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház. Vannak, akik kézzel fogható adományokkal, eszközökkel segítik a beteggyógyítást, mások pedig, mint most például a Kyndryl Hungary Kft., oktatással járulnak hozzá működésünkhöz. Mindig is nagy hangsúlyt fektettünk munkatársaink folyamatos képzésére, a meglévő tudásanyag frissítésére, ezért is nagy öröm számunkra ez a felajánlás – hiszen ez is segít bennünket a hatékony feladatellátásban. A ma és holnap két csoportban induló képzésen a HR és a gazdasági területeken dolgozók élhetnek a lehetőséggel: Excel tudásukat fejlesztik a Kyndryl szakemberei. Majd a képzés tovább halad a többi osztályon dolgozók felé is. Hálásak vagyunk a felajánlásért! – tette hozzá.

