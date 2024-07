Szintetikus vegyületek az ételeinkben? Fontos uniós projekt hazai partnere a Tudatos Vásárlók Egyesülete

A ToxFree Life for All az EU frissen indult tudatosságnövelő akciója. Célja, hogy a fogyasztók csökkentsék a vegyi anyagok egészségükre és a környezetre gyakorolt kockázatait.

A figyelem középpontjában az egyik legnagyobb mennyiségben gyártott kemikália, a hormonrendszerünkre nagyon veszélyes biszfenolok állnak. A 2027-ig tartó EU-program magyarországi koordinátora a Tudatos Vásárlók Egyesülete, akik uniós szinten szeretnék elérni, hogy a fogyasztási cikkekbe ne kerülhessenek az emberi szervezetre nézve bizonyítottan káros és mérgezőnek minősített anyagok.

Különösen a COVID-járvány óta az emberek több csomagolt és feldolgozott élelmiszert, több műanyagot, és általánosságban is több terméket használnak, így a mérgező vegyi anyagoknak való kitettségünk, főleg az élelmiszerekkel érintkezőknek, továbbra is aggasztó.

Különös aggodalomra ad okot

Ezek közül a biszfenol vegyületcsalád az egyik legnagyobb mennyiségben gyártott kemikália, évente hozzávetőlegesen több mint 3 millió tonnát állítanak elő belőle a világon. Polikarbonát műanyagok és epoxigyanták előállítására használják. Ezeket az élet számos területén alkalmazzák, a műszaki cikkektől a konyhai termékekig, autóalkatrészekig, de a textilipari festékekben is megtalálható a ruhákban és alsóneműkben. Nagy mennyiségben használja az élelmiszeripar is: étel- és italtárolók, üdítőitalos és ásványvizes palackok, ételhordók, műanyag edények és más élelmiszer-csomagolóanyagok vagy az epoxigyantában fém konzervdobozok bevonataként.

A biszfenolok azért kerültek a figyelem középpontjába, mert kioldódhatnak a csomagolásból a használat során, ráadásul a hosszas tárolás, melegítés, napsugárzás, mikrohullámok még fokozhatják is a kioldódó mennyiséget. Az eredeti biszfenol-A (BPA) vegyület mellett új anyagok is megjelentek, amiket az ipar a törvényi tiltások miatt egyre növekvő mennyiségben helyettesítésre használ: ilyen többek között a biszfenol-S és a biszfenol-F. Az Európai Vegyianyag Ügynökség (ECHA) besorolása szerint a BPA, a BPS és BPF mind „különös aggodalomra okot adó anyag”.

Mit okoznak a szervezetünkben a biszfenolok?

A biszfenolok már egész alacsony dózisban is felboríthatják a hormonrendszer működését, károsíthatják mind a női mind a férfi a termékenységet. A hormonrendszeren keresztül befolyásolhatják a testi folyamatokat – a növekedést, a sejtregenerálódást, a magzati fejlődést, az energiaszintet és a reprodukciót. Továbbá olyan hormonális zavarokért felelősek, mint a korai serdülés, az elhízás, és a fejlődő idegrendszerre is kockázatot jelentenek. Mivel károsan befolyásolják az anyagcsere-folyamatokat is, felelőssé tehetők cukorbetegség, elhízás, asztma, szívbetegségek kialakulásáért. Fontos tudni, hogy terhes nőknél a BPA behatol a placentába, ezáltal a magzat szervezetébe is.

Több információt!

„A mérgező vegyi anyagokkal kapcsolatban egy szándék- és viselkedésbeli szakadék létezik az egyének szintjén: az emberek törődnek a problémával, de még nem képesek megváltoztatni viselkedésüket. Nem képesek elkerülni a kockázatokat, részben az információhiány miatt”

– mondja Dénes Júlia, a Tudatos Vásárlók Egyesületének vegyész szakembere.

„Ezért a fogyasztók tudatosságának növelése a legmérgezőbb vegyi anyagokkal kapcsolatban elengedhetetlen” – teszi hozzá. „A ToxFree Life for All projekt keretében a biszfenolokról szeretnénk minél több információt megosztani a fogyasztókkal.” „A ToxFree Life for All projektben a célunk, ami egész működésünk során is: hogy képessé tegyük a fogyasztókat a kevésbé veszélyes összetevőket tartalmazó termékek kiválasztására, így védve őket, a környezetet, és jelezve a piacnak is a változás szükségességét”

– mondja Dénes Júlia.

A projekt keretében magyarországi, szlovéniai, csehországi és osztrák fogyasztói szervezetek dolgoznak azon, hogy felhívják a fogyasztók figyelmét a káros vegyianyagok elkerülésének lehetőségére. Céljuk továbbá, hogy mozgósítsák a polgárokat, hogy azok támogassák a káros anyagok betiltására irányuló politikai folyamatokat.

Uniós egyeztetés és betiltás

A hormonrendszert károsító biszfenolok számos egészségügyi problémát okozhatnak a velük való érintkezés után akár évekkel is. Az Európai Unió 2011-től tiltja a használatukat cumisüvegekben, 2018-tól más, gyerekeknek készült termékekben, 2020-tól pedig a pénztári nyugták nyomtatására használt szalagoknál vagy a parkolójegyekben. Az élelmiszer-csomagolóanyagokban csökkentették a kioldódási hatérértéket.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete a ToxFree Life for All keretében javaslatot tett az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló uniós rendelet felülvizsgálatára és a biszfenolok átfogó betiltására. Az egyesület a biszfenolok kapcsán a lehető legszigorúbb szabályozást támogatja, ahol a biszfenol-A-t hasonlóan káros hatású vegyületekkel nem helyettesíthetik a gyártók (BPS, BPF). Támogatja a nyomon követési és jelentési kötelezettségek bevezetését is az újrahasznosított anyagokból készült élelmiszer-csomagolásokban, hogy a biszfenolok véletlenszerű jelenléte kiszűrhető legyen. A javasolt tilalom elsősorban az élelmiszer- és italdobozokra vonatkozna, de természetesen magába foglalná az élelmiszergyártásban használt konyhai eszközöket, étkészleteket, valamint az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő egyéb eszközöket is.

