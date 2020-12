Személyre szabott ajánlatok, saját pixel és képkereső: BIANO bútorkereső

A magyarországi vásárlókat csakis a legjobb online ajánlatok érdeklik, a legjobb ár-érték arányt keresik.

A vásárlás előtt, megfontoltan, figyelmesen böngésznek: elsősorban az az árajánlatokat hasonlítják össze – ez a tapasztalata a BIANO.hu-t vezető Michael Zelinkának.Ezért hozták létre a BIANO-t, amely az augusztusi indulása óta szédületes tempóban növekszik. A home&deco online piactér a könnyű keresés, a gyors és hatékony válogatás, a bő választék előnyét nyújtja, így a portál már a legbiztosabb célpont a lakberendezési kellékek, eszközök, bútorok iránt érdeklődő, szenvedélyes vásárlóknak.

“A személyre szabott ajánlatainknak köszönhetően, az augusztusi indulásunk óta honlapunk látogatottsága 15-szeresére növekedett.”

Mi több, a BIANO egy exkluzív funkciót is kínál a magyarországi home&deco szegmens online vásárlóinak: a képkeresőt, amely segítségével mindent könnyen megtalál. Csupán egy kép feltöltése a platformra, és elérik az igénynek, kérésnek megfelelő legjobb eredményeket.

A magyarországi piacon csupán öt hónapja elindított marketing felület a www.biano.hu, a partner üzleteknek az egyik legteljesebb, legjobb értékesítési csatornájának bizonyult. Ezenkívül, az adott technikai funkciók, mint például a BIANO Pixel segítségével, a felületen regisztrált online home&deco kiskereskedők, üzletek, viszonteladók külön feltüntetve látják azokat a vásárlókat, akik az ők termék-ajánlatai iránt érdeklődnek.

Michael Zelinkát CEO BIANO-t, az első magyarországi Black Friday, Fekete Péntek akció eredményességéről, a BIANO home&deco online piactér fejlődéséről, a 2021-es tervekről kérdeztük, valamint arról, hogy miért is kell a home&deco szegmens összes magyarországi online üzlete szem előtt tartsa a portál fejlődését.

Hogyan zajlott a Fekete Péntek? Milyen eredményeket hozott ez az akció?

Időben rákészültünk erre: minden partnerünknek ajánlat-listát küldtünk, hogy maximálisan kihasználhassák ezt a hétvégét. Ezenkívül az összes leszállított terméket egy külön menüpontba gyűjtöttük, amelyet kellőképpen reklámoztunk is ahhoz, hogy felhasználóink megtalálják a legjobb online ajánlatokat. A Black Friday hétvégén a generált eladások bruttó értéke 30%-kal haladta meg az előző hétvége eladási teljesítményét.

Mennyire nőtt a BIANO-n megtalálható online szaküzletek száma?

2020 augusztusában indultunk egy válogatott partnerlistával. Olyan partnerekről van szó, akik vagy velünk együtt akartak terjeszkedni, vagy olyanokról, akik már bent voltak a magyarországi online piacon, de gyorsabb fejlődésre, növekedésre vágytak. Örömmel tölt el az, amit napról napra tapasztalunk, hogy ügyfeleink, partnereink elégedettek szolgáltatásainkkal, és nagyra értékeljük a bennünk vetett bizalmat, amit egy újabb online-piac megjelenésekor is érzünk. 2020 novemberében 120 partnert jegyeztünk felületünkön, és ez a szám egyre nő.

Hogyan kommentálná, magyarázná a forgalom / munkamenetek alakulását az indítástól napjainkig?

Az első hónapokban exponenciális növekedéssel indultunk, a BIANO.hu látogatottságát illetően, mostanra ennek 15-szeresére nőtünk, és folyamatosan növekszünk. Csodálatos látni azt, hogy még van mit kiaknázni, nem használtuk ki teljesen a lehetőségeinket, és hónapról hónapra felülmúljuk teljesítményünket, előző eredményeinket.

Melyek azok a magyar home&deco online üzletek, amelyek az elmúlt hónapokban csatlakoztak a BIANO-hoz?

Az egyik legnagyobb partner, aki már a kezdetektől hozzánk szegődött az a legnagyobb bútorválasztékkal rendelkező Butorpiac.hu. Azóta sokan csatlakoztak a BIANO-hoz. Mint, például az Alibutor.hu, vagy a Bellabutor.hu. Ők, másokhoz hasonlóan, hamar felismerték a portálunk előnyeit, és egyre többet fektettek marketingjükbe. Így mi is egyre több eladást tudunk nekik hozni. De található nálunk sok szélesebb körű, több termékskálával rendelkező online üzlet is, mint amilyen például a ShopOn.hu. Kezdettől fontos volt számunkra, hogy a kisebb üzletek is ránk kapcsolódjanak, olyan üzletekre gondolok itt akik elsősorban egyedi, vagy akár kézzel készített termékeket forgalmaznak. Ilyen például a Floraart.hu vagy a Betonstyle.hu. Örömmel észleljük, hogy együtt növekedünk partnereinkkel, segítve őket a minél több vevőhöz való jutáshoz, üzletük gyarapodásához.

Melyik termékskála hozta a legjobb eredményt?

Egyértelműen a nagy bútorok kategóriája. A legkeresettebb termékek az ágyak, ágyneműk, illetve a szekrények, kanapék is. Karácsony közeledtével várhatóan nőtt az igény ajándékokra, ünnepi díszekre, a karácsonyi motívumokkal ellátott termékekre.

Észleltek-e a www.biano.hu oldalon sajátos jellemzőket a magyar fogyasztói magatartásban?

Észrevettem, hogy a magyarok nagyon megfontoltak minden vásárlás előtt. Képesek többször is rákeresni ugyanarra a termékre, A magyar online vásárló a legjobb ár/érték arányt keresi. Algoritmusaink ezt figyelembe is veszik, és a kiegyensúlyozott rangsorolási és szűrési rendszerünkön keresztül segítjük a vásárlókat a döntések meghozatalában. A másik kiváló eszközünk, amit használhatnak fogyasztóink, az a személyre szabás, amelyet partnereink a BIANO Pixel segítségével aktiválhatnak.

És a képkeresés hogyan alakult az elmúlt hónapokban?

Pozitív visszajelzést tapasztalunk a képkeresés használatával kapcsolatosan. Ez annyira biztató, hogy egyre több népszerűsítési módot keresünk erre – mint például influenszerek bevonását.

Tervek 2021-ben?

Vannak olyan nemzetközi üzletek, amelyek rajtunk keresztül tervezik a magyar piacra való betörést, és vannak olyan magyar online üzletek, amelyek marketing költségvetésük nagyrészét a BIANO-val együttműködve fektetnék be. Hónapról hónapra fejlődtünk, és annak ellenére, hogy nehéz most bármilyen jövőbeli változást jósolni – tekintettel a mai helyzetre – a BIANO.hu folyamatos emelkedő tendenciát mutat. Csak felfele ívelnek mutatóink.