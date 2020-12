Magyar kezdeményezés kapta a világ legjobb rendezvényeinek idei közönségdíját

A világ legkiválóbb rendezvényeit és élő kommunikációs kezdeményezéseit elismerő BEA World idei közönségdíját egy magyar kezdeményezés, a Power Of Live Events (POLE) – Az Élmény Ereje kampány nyerte el.

A Visual Europe Group és a Special Effects által indított akció a rendezvényszakma idei legnagyobb iparági összefogásává nőtte ki magát. 30 országból több mint 160 szereplő csatlakozott az akcióhoz, melynek célja, hogy a koronavírus-világjárvány által egyik legjobban sújtott ágazat felhívja a figyelmet az élő rendezvények, a közösségi élmények fontosságára. A világ egyik legrangosabb rendezvényszakmai elismerésének számító BEA World történetében ez az első magyar díj.

A Power of Live Events (POLE) – Az “Élmény Ereje” kampányt május 19-én indította el a magyar rendezvényszakma két fontos szereplője, a Visual Europe Group és a Special Effects. A kezdeményezés célja, hogy felelevenítse azokat az emlékeket, amelyeket csak az élő rendezvények adhatnak. Hiszen az embereket semmi sem kapcsolja össze jobban, mint a közösen megélt élmények.

A kampányra azért volt szükség, mert a rendezvényszakma az a terület, amelyet talán a legmélyebben érintett a koronavírus-világjárvány okozta válság: a nagyobb rendezvényeket, céges konferenciákat, zenés eseményeket, fesztiválokat teljesen ellehetetlenítette a pandémia. Az iparági cégek többsége pedig nem volt felkészülve egy olyan helyzetre, hogy egyik pillanatról a másikra elveszítheti gyakorlatilag a teljes bevételét.

Az akció – amelyet a Bo Live Branding Agency és a Budapest Convention Bureau is segített – példátlan iparági összefogást eredményezett: 30 országból több mint 160 cég és szervezet csatlakozott hozzá. A résztvevők hetente más-más érzést, emléket idéznek fel a közösségi médiában az élő rendezvényekkel kapcsolatban, és szeptember 10-én élő eseménysorozattal is jelentkeztek: szakmai konferenciát és látványos közösségi programokat szerveztek Budapesten. A kampányban Budapest, mint versenyképes MICE- (azaz üzleti turizmus-) desztináció jelenik meg.

A POLE december elején „CSR és Nonprofit események” kategóriában shortlist-re jutott a Best Event Awards-on, azaz bekerült a világ legjobb idei rendezvényei közé. A 2006 óta létező BEA World a világ legkiválóbb rendezvényeit és élő kommunikációs kezdeményezéseit díjazza a “The International Festival of Events and Live Communication” keretében. Idén a világ 23 országából érkeztek nevezések. A december 16-án rendezett online díjátadón kiderült: a POLE nyerte az idei közönségdíjat.

„Egyedülálló magyar sikert jelent ez a díj. A világ egyik legrangosabb rendezvényszakmai elismerésének számító BEA World 14 éves történetében ez az első magyar díj. Jelképezi, mennyire fontos az a rendezvényszakmai összefogás, amelyet elindítottunk és amelyre hatalmas szüksége volt az ágazatnak ebben a rendkívül nehéz időszakban”

– fogalmaz Botond Szabolcs, a Visual Europe Group vezérigazgatója.