Villamosmérnök-képzés 2020 szeptemberétől Kaposváron

A Robert Bosch Kft., az Óbudai Egyetem és Kaposvár város együttműködésének köszönhetően a szeptemberben induló villamosmérnök képzés erősen kötődik a valós ipari szükségletekhez. Így az Óbudai Egyetem kihelyezett villamosmérnök képzésén már a tanulmányok során számos lehetősége nyílik a diákoknak az elméleti ismeretek valós, konkrét projekteken történő alkalmazására.

Az új kaposvári villamosmérnök BSc képzés a magyarországi duális felsőoktatás fontos bázisaként kíván hozzájárulni a gyakorlatorientált oktatás széles körű bevezetéséhez. Az Óbudai Egyetem, valamint a képzési program kialakítását ipari tapasztalatokkal támogató Robert Bosch Kft. is elkötelezett egy Ipar 4.0 laborhálózat létrehozása mellett. Ez a hálózat országos és közép-kelet-európai szinten is kivételes lehetőségeket biztosít a képzés területén. A két szervezet közötti együttműködési megállapodás rögzíti a közös K+F+I fejlesztési irányokat is a mesterséges intelligencia, robotika, precíziós gazdálkodás és önvezető járművek tématerületeken belül. A tervek szerint az oktatásban a Robert Bosch Kft. szakemberei közvetlenül is részt vesznek majd és neves akadémiai szakembereket is felkértek, hogy támogassák a programot.

A most induló műszaki képzés célja, hogy az ipar irányába orientált és az ipari foglalkoztatás követelményeit ismerő oktatók értékes szakmai tudást adjanak át a hallgatóknak, megteremtve a színvonalas képzés alapját. A cél az, hogy a mérnökhallgatók a legkorszerűbb technikai-technológiai ismereteket sajátíthassák el a gyakorlatban, így munkába lépésük után azonnal meg tudják állni a helyüket, feladataikat az első naptól kezdve közel teljes értékűen tudják végezni. A tervek szerint a Kaposváron induló műszaki képzés 2030-ig fokozatosan bővül: legalább három szakirányon BSc és MSc képzés is része lesz majd az oktatásnak, megteremtve ezzel a multidiszciplináris mérnökképzés alapjait. Kaposvár a megfelelő oktatási infrastruktúra mellett lakhatási, szabadidős és sportolási lehetőségeket is kínál a hallgatóknak. Továbbá ipari partnerekkel kutatás-fejlesztési projekteket is indítanak, ezzel is erősítve a régió és az ország versenyképességét.