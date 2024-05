Szerte a világban népszerű az amerikai magyar „nyomokat” bemutató applikáció

Három éve indult útjára a digitális “jenki huszár”, azaz a Hello HuGo nevű applikáció, amely felhasználóbarát módon gyűjti össze a lehető legtöbb magyar vonatkozású pontot az USA-ban, amiből eddig több, mint 1500 található az appon.

A ma már nívódíjas alkalmazást több, mint tízezer ember használja az Atlanti-óceánon innen és túl, Ausztráliától, Kanadán át Indiában, Belgiumban, Franciaországban, Mexikóban, Jamaikában és még több más országban keltette föl az emberek érdeklődését.

A Hello HuGo egy hiánypótló közösségi applikációként indult 2021-ben, elsődleges céljaként összegyűjteni az Amerikában lévő magyar vonatkozású helyeket, helyszíneket, a függetlenségi háborútól napjainkig létrejött – történelmi, kulturális vagy akár gasztronómiai – „magyar nyomok” hálózatát folyamatosan felépítve.

“Mi, magyarok, több száz éve hozzájárulunk Amerika fejlődéséhez, szinte nincs olyan szeglete az USA-nak, ahol ne találnánk magyar vonatkozásokat”

– mondta korábban az applikációt fejlesztő, washingtoni székhelyű Hungary Foundation vezetője, Smith Lacey Anna.

A huszár alakja egy valós történelmi személyre utal: a függetlenségi háborúban egy magyar huszár, Kováts Mihály az amerikai lovasság megalakításában vállalt komoly szerepet, majd a harcokban vesztette életét. Az ő példája a magyarok szerepét szimbolizálja a független Egyesült Államok létrejöttében és az USA történelmében.

“A Hello HuGo nem csupán egy a magyar érintettségű, amerikai helyeket bemutató online térkép, de egy közösségi alkalmazás is, melyre a felhasználók folyamatosan tölthetik fel az általuk felfedezett, ide illő helyeket. Mindemelett egy olyan applikáció, amely egyrészt erősíti az Amerikában élő magyarok összetartását, illetve egy olyan közösség, mely segíti a felhasználókat. Az alkalmazást több, mint tízezer ember használja szerte a világon és bátran bíztatunk erre mindenkit, aki érdeklődő vagy akár javaslata is van bővíteni a tartalmat”

– tette hozzá Smith Lacey Anna.

Az immár hároméves jenki huszár híre bejárta már az egész világot, minden kontinensről érkezett letöltés, a legtöbb USA-ból és Magyarországról, de Ausztráliától, Kanadán át Indiában, Belgiumban, Franciaországban, Mexikóban, Jamaikában és számos további országban megmozgatta az emberek fantáziáját. A HuGo által bemutatott helyek pedig folyamatosan bővülnek, többszáz feltöltés érkezett Amerika számos államából. Legtöbben a magyar vonatkozású történelmi helyeket említik, de különböző szolgáltatások, események is felkerültek már az appba ugyanúgy, mint a magyar vonatkozású gasztronómiai érdekességek, ugyanakkor az USA-ban élő magyar közösségek száma is egyre gyarapodik az alkalmazás adatbázisában.

“A leggyakrabban az amerikai magyar rendezvényeket, fesztiválokat, táborokat töltik fel, ide heti rendszerességgel kerülnek új tartalmak. Az események szervezői kezdik felismerni az app közösségformáló erejét, hiszen ezen keresztül több ezer felhasználó azonnal kap értesítést, bárhol is legyen az országban. Kitűnő közönségnövelő eszköz a Hello HuGo, hasonló eléréssel kevés diaszpóra szervezet büszkélkedhet.”

– mondja a Hungary Foundation vezetője.

Az alapítvány vezetője kiemelte továbbá, hogy a Hello HuGo nagy segítséget nyújt az USA-ba készülő turistáknak, látogatóknak az utazás szervezésében, az USA-ba készülő diákoknak és kutatóknak a helyi érdekességek és kapcsolatok könnyebb feltérképezésében. Smith Lacey Anna érdekességként kiemelte, hogy a Budapestre készülő amerikai diplomaták is használják az appot a szakmai alapozó munkájukban. Fontos azonban az app azért is, hogy a helyi magyarok megismertessék kultúrájukat az amerikai ismerőseikkel, családtagjaikkal, de a magyar diaszpóra tagjai számára is hasznos az új vagy eddig nem ismert helyi érdekességek feltárásában.

Smith Lacey Anna számos érdekességet is említ, mely ott található HuGo adattárában. Kevesen tudják például, hogy Tóth “Farkas” Péter szobrász összesen 74 totemszobrot faragott, minden amerikai államban található egy, az amerikai indián törzseket megörökítő reprezentatív totemszobra. Neki köszönhetően olyan gyéren lakott, távoli államokban is vannak magyar vonatkozású helyek, mint Utah, Észak-vagy Dél-Dakota, vagy Wyoming. Az talán nem meglepő, hogy Kossuth a legnépszerűbb magyar Amerikában: több, mint egy tucat emléktáblája, mellszobra és szobra van az USA-ban (New York, Pennsylvania, Ohio, California, Missouri, New Jersey és Washington DC államokban), van róla elnevezve utca Ohioban, iskola Mississippiben, közpark New Jerseyben, tér Brooklynban és megye is Iowaban. Az alkalmazásból az is megtudható, hogy van egy magyar hegymászóról elnevezett szoros „Hungarian Pass” Oregonban, hogy Los Angelesben, a Hollywood Boulevardon csillagot kapott a magyar származású Harry Houdini, Gabor Zsa Zsa, Paul Lukas, George Cukor, Lugosi Béla vagy Hargitai Mariska. De fény derül arra, hogy Alaszka mely éttermében szolgálnak fel magyaros gombalevest, hol lehet Las Vegasban kolbászt kapni és hogy Henry, the Elephant (eredeti nevén Fénykövi Elefánt) a Smithsonian Museum of Natural Historyban Fénykövi József, magyar vadász ajándéka.

