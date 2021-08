A V4FSF 2021 magyar nemzeti selejtezőjének győztese a Blast Premier Fall Showdown zárt selejtezőjében is indulhat

“Az idei évben a járványügyi helyzet miatt hibrid formában visszatérő V4 Future Sports Festival rendhagyó módon valósul meg. Az újszerű, digitális megoldások mellett egyedi régiós együttműködéseken is dolgozunk. A The War Room csapatával történő kooperáció eredményeként most Magyarországon emelhetjük a selejtezők tétjét. Örömmel jelentjük be, hogy a V4FSF International Cup online szakasza mellett a TWR Eastern European Mastersben való részvételre is lehetőséget tudunk biztosítani a V4 Future Sports Festival CS:GO magyar nemzeti selejtezőjében diadalmaskodó együttes számára.”