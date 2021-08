Lezárult a TippmixPro CS:GO Masters bajnokság

Négy hónapja vette kezdetét hazánk eddigi legmonumentálisabb és legnagyobb presztízsértékű CS:GO versenye, a TippmixPro CS:GO Masters, ahol a legjobb magyar csapatok mutathatták meg, hogy mire is képesek.

Az első magyarországi felelős ligarendszerű bajnokság minden héten a képernyők elé szögezte a szurkolókat, a hazai CS és e-sport szerelmeseket. Az izgalmakat nemcsak az egyedülálló 6 millió forint összdíjazás, hanem a Szerencsejáték Zrt. és a Magyar E-sport Szövetség hivatalos bejelentése is fokozta, ugyanis a play-off meccsei bekerültek a fogadási kínálatba.

„Az e-sport fogadás tavaly óta érhető el a Szerencsejáték Zrt.-nél, és kezdettől fogva nagy népszerűségnek örvend. A TippmixPro CS:GO Masters kínálatba kerülése újabb fontos állomást jelentett. A rájátszás négy mérkőzése közül a döntő összecsapás volt a legnépszerűbb fogadóink körében, ezen belül is számos tipp érkezett a pontos végeredményre vonatkozó fogadási eseményre. A finálé kapcsán a pályák számára és az 1. pálya győztesére is lehetett fogadni, valamint hendikepes lehetőséget is kínáltunk. A legnagyobb meglepetést a három nap során az jelentette, hogy a Linkdown az elődöntőben legyőzte a Békéscsabai E-sport Egyesületet. Még ez utóbbi, 3,90-es nyereményszorzóval járó kimenetelre is érkeztek helyesnek bizonyuló tippek a Tippmixprón.”

– nyilatkozta Horváth Zoltán, a Szerencsejáték Zrt. sportfogadási vezetője.

„Az idei év egyik fontos mérföldköve a Szerencsejáték Zrt.-vel indult együttműködés és maga a TippmixPro CS:GO Masters versenye, amely egyedülálló lett idehaza és a régióban is. Egyrészt a felelős játékszervezés okán (18 éven felüliekből álló jogi személyiséggel rendelkező szervezetek vehettek csak részt), másrészt az első fogadható ligarendszerű magyar e-sport verseny kitüntető címe miatt. Rendkívül büszke vagyok a tornára, a mögötte álló szakmai csapatra és partnereinkre.”

– mondta Biró Balázs György, a HUNESZ elnöke.

Nem volt könnyű szezonja egyik döntős csapatnak sem. Papíron sok minden a Budapest Five ellen szólt, rengeteg nehezítő tényezőbe botlottak bele, mégis dominálni tudták az alapszakaszt és a döntőbe is könnyedén jutottak be. Sokak meglepetésére a Linkdown, a Békéscsabai E-sport Egyesület csapatát simán, 2-0-ra verte, így ők voltak a BP5 ellenfele, holott az alapszakasz koránt sem indult zökkenőmentesen a számukra. Körülbelül az alapszakasz fele kellett hozzá, hogy a magyar-bolgár csapat összehangolódjon és onnantól nem volt megállás, szépen sorban jöttek a győzelmek.

A Budapest Five játékosai kimagasló, közel hibátlan játékkal bizonyították, hogy jelenleg nincs párjuk a hazai mezőnyben, erős, a nyomukban loholó kihívóik viszont akadnak. Különösen a Linkdown, akik gyakorlatilag a kiesés széléről küzdötték vissza magukat az alapszakaszban, a rájátszásban pedig szintúgy 100%-on pörögve, a második helyet csípték meg.

A TippmixPro CS:GO Masters végeredménye: