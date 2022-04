Hazánkban is elérhető a Xiaomi Pay

Hétfőtől Magyarországon is használhatják egyes Xiaomi viselhető eszközök tulajdonosai a Xiaomi Pay fizetési rendszert, mely egy az Apple Pay, a Samsung Pay és a Google Pay mintájára létrejött, okoseszközökkel végezhető bankkártyást tranzakciókra kihegyezett megoldás – írja a 24.hu a Mobilarénára hivatkozva.

A rendszert egyelőre a K&H bank támogatja, vagyis a bank azon ügyfelei, akiknek Mastercard betéti- vagy hitelkártyájuk van, azt digitalizálhatják és hozzáadhatják NFC chippel szerelt Xiaomi okoskarkötőjükhöz vagy okosórájukhoz a Mi Fitness / Zepp Life alkalmazásban Androidon és iOS-en egyaránt. A Xiaomi mobilok továbbra is a Google Pay rendszert használják régiónkban az NFC-s fizetésekhez, a Xiaomi Pay csak a viselhető okoseszközökön érhető el.

A Mobilaréna cikke kiemeli: akinek nincs K&H-s Mastercard kártyája, de van komaptibilis okoseszköze és szeretné azt fizetésre használni, az Curve vagy Revolut Mastercard kártyát is hozzáadhat.

A Xiaomi Pay hazai bevezetése időszerűnek tűnik, hiszen régiónkban a Xiaomi ott van az öt legnagyobb szereplő között az okosórás piacon is az Apple, a Huawei, a Garmin és a Samsung mellett. A hordható kiegészítők piaca pedig a világjárvány ellenére is nőtt, ezzel párhuzamosan pedig az ezeken keresztül használható készpénzmentes fizetési megoldások is egyre nagyobb teret hódítanak meg.

Fontos, hogy a Xiaomi Pay nem összekeverendő a kínai gyártó kizárólag honos piacán, illetve Indiában használt érintés nélküli fizetési megoldással, a Mi Pay-jel, mely a cég okostelefonjain a Google Pay elsődleges alternatívájának, helyettesítőjének számít.