Az ukrán kormány még 2020 februárjában adta ki a Diia nevű alkalmazást, amelyet jelentős lépésnek tartanak a bürokrácia csökkentésének és a kulcsfontosságú közszolgáltatások digitalizációja szempontjából.

A Diia lehetőséget adott rá, hogy valaki hozzáférjen a hivatalos dokumentumok digitalizált változatához vagy befizesse az adókat, és hamarosan az egyik legtöbbször letöltött applikációvá nőtte ki magát az országban. Az orosz inváziót követően azonban az illetékes minisztérium elindította az erre épülő, E-Enemy nevű funkciót is, amelyen keresztül az állampolgárok az orosz csapatok mozgásáról tájékoztathatják az ukrán hadsereget.

Ahogy a Business Insider beszámolója is kiemeli, a legújabb kori háborúban ellepték a közösségi médiát az invázióról készült felvételek, amelyekre az ukrán biztonsági erők hírszerzési információként is nagymértékben támaszkodnak, hogy megtalálják és felkutassák az orosz csapatokat. Az ilyen értesülések ellenőrzése azonban sokáig tart, különösen, hogy a Telegram platformot például orosz robotok árasztották el dezinformációs céllal. A Diia bevonása viszont megköveteli az e-passport rendszeren keresztül való bejelentkezést, és hitelesíti, hogy a közlések valós személyektől származnak.

A bejelentkezést követően a felhasználókat egy Telegram-chatbothoz irányírják át, amelyik más szolgáltatásokhoz hasonlóan begyűjti az információ értékeléséhez szükséges adatokat. A BI cikkéből az is kiderül, hogy az alkalmazás új verzióját, illetve az E-Enemy funkciót az ukrán kormány közlése alapján már több mint 260 ezer ember használta az első hónapban. A hatóságok a lap beszámolója szerint azt is remélik, hogy az alkalmazás hasznos eszköznek bizonyul majd a háborús bűcselekmények dokumentálására, és arra biztatják a szemtanúkat és más forrásokat, hogy használják az alkalmazást az ilyen események bejelentésére is.

