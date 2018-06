Az igus bemutatja az eddigi legköltséghatékonyabb robotcsuklóját

Legyen szó narancslé felszolgálásról, a mosogatógép bepakolásáról vagy a vásárlások rendezéséről – az igus új, költséghatékony robotikai koncepcióját ezeknek a feladatoknak az elvégzésére alkotta meg. A 2018. évi Hannoveri Vásáron az igus először mutatja be a ReBeL névre hallgató, önálló alkatrészként használható és műanyag hullámfogaskerékkel meghajtott új típusú robotcsuklóját, valamint egy 6 tengelyű szervizrobotról készült tanulmányt.

Az új csukló alapvetően különbözik az előző robolink modellektől: a léptetőmotorok helyett a csuklókban először használnak kefe nélküli egyenáramú motorokat. A karbantartásmentes fröccsöntött alkatrészeknek köszönhetően az új ReBeL sorozat a robotgyártók számára ideális megoldás.

Egy hasznos háztartási segéd mind otthon, mind az irodában – ráadásul könnyen programozható és megfizethető. Ki ne szeretne egy ilyet? Az úgynevezett együttműködő robotok – vagyis az emberekkel együtt dolgozó gépek – koncepcióját az igus a költséghatékony robolink robotok formájában valósította meg. Az alkatrészekkel szemben elvárás, hogy könnyűek és költséghatékonyak legyenek. A fejlesztés eredménye a ReBeL csukló lett, amelyet az igus először a 2018. évi Hannoveri Vásáron mutat be a szakmai közönségnek.

„Alexa, hozz nekem egy pohár narancslevet!”

– ez akár valóra is válhat, ha a terméket egy hangvezérelt rendszerrel együtt használják. Ez az új, költséghatékony robotikai koncepció alapvetően különbözik a korábbi robolink csuklókétól, és lehetővé teszi a robotgyártók számára, hogy új megoldásokat fejlesszenek ki. A léptetőmotorok helyett kefe nélküli egyenáramú motorokat (BLDC motorokat) használnak, amelyek az ipari robotika legkorszerűbb megoldásai közé tartoznak.

Pehelysúlyú robotok – a műanyag alkatrészeknek köszönhetően

Kis méretük révén a BLDC motorok beépíthetők a ReBeL csukló karbantartásmentes hullámhajtóművébe. A vezérlőkészülék is beépíthető a tengelyekbe, ezáltal kiküszöbölhető a külső vezérlőszekrény használata.

„A kábelek közvetlenül a robotkar belsejében vezethetők el BUS-rendszerként”

– magyarázza Martin Raak, az igus GmbH robolink termékmenedzsere.

„További terveink között szerepel az új csuklók abszolút jeladókkal való felszerelése, amelyek megjegyzik a robotkar pozícióját áramkimaradás esetén is”

– folytatja Martin Raak. A ReBeL lehetővé teszi a 6. forgástengely kialakítását is a moduláris robolink rendszerben, így minden pozíció megvalósítható vele. A csapágyazáshoz kenésmentes és zökkenőmentesen működő xiros műanyag görgős csapágyakat használunk. Mivel a hajtóművek is többnyire polimerekből készülnek, a ReBeL rendszer nagyon könnyű. A BLDC motorok is hozzájárulnak a súly csökkentéséhez, mivel könnyebbek a korábban használt léptetőmotoroknál.

Cselédet bárkinek – az alacsony árnak köszönhetően

A fröccsöntött alkatrészeknek köszönhetően a ReBeL csuklók, és ezáltal a robotkarok ára rendkívül alacsony.

„Elképzelésünk szerint eljön majd az idő, hogy a gyártók 6 tengelyű szervizrobotjaikat 1000 euróért fogják kínálni vezérlőegység nélkül, illetve maximum 5000 euróért beépített vezérlőegységgel”

– mondja Martin Raak.

„A költséghatékony robotkarokat és alkalmazásokat a gépgyártó cégek, de akár magánszemélyek számára is elérhetővé akarjuk tenni.”

Az új rendszer nem csak magáncélú felhasználásra, hanem egyéb funkciók ellátására is alkalmas, így például gyárakban összegyűjtési és kiszállítási szolgáltatásokra, valamint árufelvevő és árulerakó szolgáltatásokra is, különösen a mobil alkalmazások esetében, ahol a robotkar egy mozgó platformra van felszerelve. A Commonplace Robotics GmbH vállalattal együttműködve az igus egy szervizrobotkar-modell működéséről készült gyakorlati tanulmányt is bemutatott a Hannoveri Vásár 17-es csarnokának H04 standjánál.