Tudósok állítják, hogy meg tudják fordítani az időt

Egy spanyol és osztrák tudósokból álló nemzetközi csoport azt állítja, hogy megtalálta a módját egy adott rendszer idejének felgyorsítására, lassítására, sőt akár megfordítására is – számolt be róla az El País.

A lap több publikációra hivatkozva arról ír, hogy a kutatók a kvantumösszefonódás jelenségét kihasználva jöttek rá, hogyan lehet előre és hátra forgatni az egymással összefüggő kvantumállapotban lévő részecskék óráit, amit egy videós távirányítóhoz hasonlítanak, visszatekerve a filmet egy előző jelenetre, vagy több jelenetet is átugorva előre. A cikk az egyik résztvevő tudóst idézi, aki szerint igazi sci-fit váltottak valóra, bár ennek gyakorlati hasznosságában kételkedik.

Egy “visszatekerési protokoll” kifejlesztésével a csapat állítólag vissza tud állítani egy elemi részecskét, sőt akár egy fotont is valamilyen korábbi állapotába, ami izgalmasan hangzik, de az általuk alkalmazott technika felskálázása minimum nehéznek, ha nem inkább lehetetlennek bizonyulhat. Ennek ugyanis még az elméleti esélye is azt feltételezné, hogy mondjuk bezárjanak egy embert egy olyan dobozba, ahol nem éri semmiféle külső hatás, és a jelenleg elérhető protokollokkal a siker valószínűsége így is nagyon-nagyon alacsony lenne. A folyamat befejezéséhez szükséges idő ráadásul összefügg a rendszerben tárolt információ mennyiségével is.

Nem ezzel megyünk vissza a jövőbe

Mivel az ember egy fizikai rendszer, amely hatalmas mennyiségű információt tartalmaz, a kutatók szerint még az is évmilliókba telne, hogy valakit a másodpercnél rövidebb idővel megfiatalítsanak, így a dolognak nyilvánvalóan nem lenne sok értelme. A feltételes mód ráadásul még indokoltabb, ha figyelembe vesszük, hogy a most leírt módszerrel csak egy-egy adott részecske állapotát befolyásolták. Felfedezték azonban, hogy az evolúciós idő átvihető az azonos fizikai rendszerek között, ami újabb lépést jelenthet a kvantumvilág és az univerzum működésének megértéséhez, és a felfedezés gyakorlati alkalmazásai sem tartják elképzelhetetlennek.

Megfiatalodni ezek szerint nem fogunk a módszer segítségével, de a “visszatekerési protokoll” kvantumprocesszorokban való alkalmazása akár felhasználható lehet a hibák vagy a nem kívánatos fejlemények visszafordítására, és megalapozhat további kutatásokat is. Sietni biztosan nem kell sehova, hiszen valójában még olyan kvantumszámítógépet sem sikerült építeni, ami képes lennetényleges feldolgozásra, megvalósítva az elméletileg igazoltnak tekinthető lehetőségeket. Egyes szakemberek szerint pedig az sem látszik egyelőre, hogy a kvantumszámítógépes rendszerekkel milyen üzletileg is értelmezhető, hasznos problémákat lehet majd megoldani.

