Nemzetközi érdeklődés övezte az AI & AUT expót

A SZTAKI által koordinált Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium és az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium, valamint a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. társszervezésében 2023. február 14-15. között rendezték a Vasúttörténeti Parkban a nemzetközi AI&AUT EXPO című rendezvényt. A kétnapos eseményen több országból, több mint 60 előadótól hallgathattak előadásokat az érdeklődők. Az előadásokat szakmai kiállítás kísérte, a kutatóintézetek, egyetemek demonstrációi mellett a nemzeti laboratóriumok ipari partnerinek megoldásait is megtekinthették az érdeklődők.



A nemzetközi érdeklődés mellett folyó szakmai esemény fő fókusza a mesterséges intelligencia és az autonóm rendszerek területén elért eredményeinek széles körű bemutatása, valamint az új nemzetközi és ipari kapcsolatokat kiépítése volt.

A rendezvény célközönsége az európai kutatói szervezetek, a két Nemzeti Laboratórium jelenlegi ipari partnerei, az MI akcelerátor prgramok által potenciális partnerek a kis és középvállalkozási szektorban, valamint az MI Koalíció fejlesztéssel, integrációval foglalkozó tagjai voltak.

A kétnapos konferenciát Fábián Gergely, a Gazdaságfejlesztési Minisztréium iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkára nyitotta meg. Előadása során államtitkár úr ismertette a magyar kormány már eddig megtett és tervezett intézkedéseit, amellyel ösztönözni kívánja a gazdasági szektor minden szereplőjét a mesterséges intelligencia használatára, legyen szó a már fejlett technlógiát alkalmazó iparágakról, vagy a technológiával csak most ismerkedő KKV-król. A mesterséges intelligencia kikerülhetetlenül a mindennapi életünk részévé fog válni, így fognak működni a jövő ipari parkjai, fejlett termelő- és szolgáltatószektorai. Kifejtette, az állam feladata, hogy a technológia elterjedését ösztönözze.

“Az a célunk, hogy bemutassuk ezt a technológiát a piaci szereplőknek, és segítsük annak alkalmazását, ezért tervben van egy más technológiák mellett ezt is bemutató tanulógyár létrehozása, ahol minden szereplő megismerheti a technológia nyújtott előnyöket. Az a cél, hogy Magyarország a régióban és világszinten is az élvonalban kerüljün a mesterséges intelligencia technológiai használatában – mondta el az államtitkár.

Hankó Balázs a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára kiemelte, hogy a kormány célja, hogy a felsőoktatásban a matematikai, természettudományi, mérnöki és informatikai (MTMI) területek részaránya 2030-ig elérje az ötven százalékot, minden második hallgató MTMI-képzést válasszon. A nyitószekció előadói között volt még Maróth Miklós, az Eötvös Loránd Kutató Központ elnöke, Monostori László, a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) igazgatója, Dr. Benczúr András, a Mesterséges Intelligencia nemzeti laboratórium szakmai vezetője, Prof. Dr. Gáspár Péter az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium vezetője illetve Jakab Roland, a Mesterséges Intelligencia (MI) Koalíció elnöke.

Az AI&AUT Expo a Nemzeti Laboratórium program keretében megvalósuló, SZTAKI által koordinált két nemzeti laboratórium, a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium (MILAB) és az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium (ARNL) eredményeit is bemutatta.

„A 2,5 évvel ezelőtt elindult Nemzeti Laboratórium programon belül ezen a két területen sikerült azt a kritikus tömeget és csoportintegrációt létrehozni, ami ahhoz kell, hogy országos szinten is jelentős kutatási programokat lehessen működtetni. Ez a két laboratórium kiemelkedően jó eredményeket tudott elérni a nemzetközi beágyazódás és az ipari kapcsolatok terén is, valamint együttműködnek az ország különböző területein, egyetemeken, kutatóintézetekben, iparban létező tudományos iskolák is”

– nyilatkozta prof. dr. Bokor József, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (EKLKH) alelnöke, a SZTAKI tudományos igazgatója.

SZTAKI mellett a MILAB és az ARNLAB partnerei, az öt egyetem (BME, ELTE, Semmelweis Egyetem, Szegedi Tudmányegyetem, Széchenyi Egyetem), a három további kutató intézet (Rényi Intézet, Kísérleti Orvostudományi Intézet, Társadalomtudományi Kutatóközpont), a Nemzetbiztonági Szakszolgálat és a Magyar Államkincstár munkatársai is részt vettek a rendezvényen, erősítve a célzott alapkutatás, alkalmazott kutatás, az egyetem és kutatóintézetek együttműködését.

Az AI&AUT Expo sikerességét bizonyítja a hatalmas nemzetközi érdeklődés is. Szakmai delegáció érkezett az Egyesült Királyságból a Budapesti UK Embassy kíséretében, Allaine Cerwonka, az Alan Turing Institute Director of International and Associate Director-a, valamint az AI for Science & Government Programme vezetése, az AI Hamburg (ARIC) delegációja, és az AI Zürich és az Austrian Institute of Technology vezető kutatói is. A Gaia-X európai szövetség, amelynek célja, hogy egységes európai adatmegosztó infrastruktúrát hozzon létre az adatok megosztásához és az adatvédelem biztosításához, szintén magas szinten képviselte magát és regionális ülést tartott a rendezvény keretében.

A rendezvény nemcsak a szakmai előadásoknak és nemzetközi kapcsolatépítésnek adott teret. A résztvevők újszerű, izgalmas kiállítói standokon jelentős ipari kulcsszereplők képviselőival találkozhattak. Megjelent többek között az Audi, a Bosch Rexroth, a Clementine, a Continental, a 4iG, a Nokia és a Magyar Telekom is.

