Csak hölgyeknek: A L’Oréal a a Vivatech-en mutatja be legújabb Beauty Experience innovációját

Virtuális sminktanácsadás, hajtanácsadás, bőrdiagnosztika és okostükör: többek között ilyen fejlesztéseket és újdonságokat mutat be a L’Oréal a párizsi Viva Tech-en a hétvégén.

A L’Oréal a mindennapi élet három területén: a fürdőszoba, a hajszalonok és a butikok terén nyújt új, digitális szépségélményt a rendezvény látogatóinak. Az újdonságok közt olyan személyre szabott termékek és eszközök is megjelennek, amelyekbe az AR (kiterjesztett valóság) és az AI (mesterséges intelligencia) elemeit is beépítik.

A hétvégén a világon elsőként mutatja be a legújabb AR technológiát a L’Oréal, amely a nemrég megvásárolt ModiFace szépség és technológiai cég együttműködésével valósulhatott meg. Az új fejlesztés által a felhasználók virtuálisan próbálhatnak fel személyre szabott sminkeket, és élőben konzultálhatnak egy sminktanácsadóval, aki lépésről lépésre segít a kiválasztott smink elkészítésében. Az alkalmazáson keresztül az online vásárlás is lehetséges, így a javasolt sminktermékek rögtön a virtuális kosárba helyezhetők.

A rendezvényen bemutatnak egy okostükröt is, amellyel különböző sminkek próbálhatók fel virtuálisan, illetve a látogatók megtalálhatják az öltözetükhöz leginkább illeszkedő árnyalatokat és termékeket is. A tükör prototípusát kifejezetten a Viva Tech-re készítették, amelyben a korábban említett Modiface és a L’Oréal start up partnere, a MemoMi vettek részt.

A professzionális termékek divíziójába tartozó L’Oréal Professionnel is tartogat újdonságokat a hétvégére. Fejlesztésük által különböző hajszínek próbálhatók ki virtuálisan. A 3D-s mesterséges intelligenciára épülő technológia a fodrászokat és a vendégeket köti össze a minél jobb szalonélmény megteremtése érdekében.

Az online vásárlás területén a kínai L’Oréal két innovációt is bemutat:

A L’Oréal Paris férfi kozmetikai márkája, a Men Expert egy hangvezérelt „komornyikot” fejlesztett, amely személyre szabott bőrápolási tippekkel látja el az alkalmazást használó férfiakat, emellett a segítségével az általa javasolt kozmetikai termékek is megvásárolhatók.

A másik újdonság a L'Oréal Paris számára fejlesztett, világhálóra csatlakoztatható, hangvezérelt tükör, amelyet a kínai kereskedőcég, az Alibaba együttműködésével dolgoztak ki. A tükör közvetlenül meg tudja vásárolni a fogyasztó által kinézett sminkhez szükséges termékeket a TMall

Először mutatják be Európában a L’Oréal és a SkinCeuticals vezető bőrápolási cég által tervezett Custom D.O.S.E-t, amely egy bőrgyógyász által végzett alapos bőrdiagnosztikai vizsgálaton alapuló egyénre szabott bőrápoló megalkotását teszi lehetővé.

A La Roche-Posay a tavaly bemutatott My UV Patch szenzor után idén a fürdőszobában, azon belül is a zuhany alatt tartogat meglepetést. A koncepciót a francia Skinjay start up-pal közösen fejlesztették ki, amely által az érzékeny bőrűek egy speciális kapszulával gazdagíthatják a vizet, így élvezve a La Roche-Posay márka bőrápoló tulajdonságait a zuhany alatt.

A L’Oréal professzionális divíziójához tartozó Kérastase hajápoló márka fejlesztése személyre szabott fejbőr és hajszerkezet-minőség elemzést nyújt. A technológia egy mobil alkalmazás és egy valós időben közvetítő kamera kombinációján alapszik, amelynek segítségével a szakértők a legmegfelelőbb termékeket javasolhatják a felhasználók számára.

A Viva Tech-en, a L’Oréal standjának egy elkülönített részén fogják bemutatni a leírt újdonságokat, amelynél egy kollaboratív robot és egy 3D-s nyomtató is feltűnik.