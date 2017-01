Kávéautomata 2.0

No nem hasonlít az általunk megszokott barna kávégépre, viszont cserébe sokkal jobb kávét csinál. Bár vannak akik a régi dolgokra esküsznek azért örömteli, hogy ezt az iparágat is fejleszti valaki. Emellett sok barista felkötheti a nadrágot, hiszen az ilyen gépek pontosan az ő munkájukra pályáznak. A büfére emlékeztető kis állomásban egy robot a munkaerő. Az alkalmazással megrendeljük a kávét, kifizetjük, majd a rendelésünk kódját beírjuk a felületen, és már kapjuk is a friss kávénkat.

Kb 10 másodperc alatt történik egy kiszolgálás, így a sorban állás ideje is nagymértékben lecsökken ezáltal, óránként 120 kávét is képes elkészíteni a robot.

Forrás: hvg.hu