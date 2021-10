Kávé technika 2021-ben: kihagyhatatlan kütyük a kávé megszállottjai számára

A kávé szerelmesei imádják a kütyüket, legyen szó egy teljesen automatikus eszpresszógépről vagy egy minőségi kézi darálóról. A kávékultúra újraéledésével ezernyi formájú és méretű kiegészítővel találkozhatunk, amelyek megkönnyítik és élvezetesebbé teszik a kávé készítését és persze a fogyasztását is. A cikkben összegyűjtöttük azokat az izgalmas eszközöket, amelyek nem hiányozhatnak a hobbi baristák repertoárjából.

A klasszikus eszpresszó kedvelőinek

Kezdjük egy igazán különleges eszközzel, amellyel manuálisan lehet elkészíteni az igazán tökéletes eszpresszót. A Cafelat Robot nem túl bonyolult eszköz, külseje pedig a retro robotokat idézi. A Cafelat Robot segítségével teljesen kézi erővel lehet elkészíteni az espressot, ami elsőre megviccelheti az automata vagy félautomata kávégépekhez szokott felhasználót. Jobban megismerkedve az eszközzel azonban egészen elképesztő minőségű eszpresszó készíthető, amely bátran felveheti a versenyt a nála 3-4 szer drágább kávégépekkel is.

De következzen még egy kütyü az eszpresszó rajongóinak. A Wacaco Nanoespresso azoknak való, akik sokat vannak úton, de nem szeretnének lemondani a minőségi eszpresszójukról. Ez a kis szerkezet ugyanis 18 bar nyomás előállítására képes, ami gondoskodik a tökéletes kivonatolásról.

Alternatív kávékészítés egyszerűen

Az újhullámos kávékultúra virágzásával egyre népszerűbbek az alternatív kávékészítési módok. Egyik nagy kedvencünk az ikonikus Chemex kávékészítő, amely nem csak fantasztikusan tiszta ízvilágú kávét képes készíteni, de külsőre is az egyik legszebb eszköz. Ugyanakkor ahhoz, hogy a Chemex segítségével valóban tökéletes legyen a kávé, elég sokat kell gyakorolni, a helyes öntési technika elengedhetetlen. A technológia azonban már erre is kínál megoldást: az Ottomatic 2.0 segítségével egyetlen gombnyomással elkészíthető a perfekt filter kávé.

Természetesen ezúttal sem feledkeztünk meg azokról, akik sokat vannak úton: számukra a tökéletes megoldást az Aeropress Go kávékészítő eszköz jelenti. Az eredeti Aeropress népszerűsége akkora, hogy már világbajnokságot is rendeznek csak ennek a kávékészítési módnak. Az Aeropress Go pedig még elődjénél is kompaktabb, külön kis tokkal érkezik és még egy bögre is tartozék. Ugyanakkor ízélményben képes ugyanazt hozni, mint az eredeti modell.

További kötelező kütyük

Aki már egy kicsit is elmélyült a profi kávékészítés rejtelmeiben, netán túl van az első barista tanfolyamán, az pontosan tudja, hogy igazán jó kávéitalt kizárólag frissen őrölt és megfelelő szemcseméretű kávéból lehet készíteni. Ehhez azonban szükség van egy minőségi, megbízható kávédarálóra. Kezdőknek tökéletes választás a Timemore Chestnut C2 kézi őrlője, amely lekörözi az eddig legnépszerűbb Hario Skertont vagy Porlex Minit. A Timemore Chestnut C2 egy 38mm-es kúpos acél tárcsával rendelkezik, és könnyedén lehet vele meglepően konzisztens szemcseméretű őrleményt készíteni, amely bármilyen kávékészítési módhoz kiváló alapot nyújt.

Minőségi örlőbe szuperfriss kávébab való. Na de ki ne esett volna már abba a hibába, hogy egyszerre a kelleténél nagyobb mennyiséget vásárolt kedvenc kávéjából és az emiatt vesztett aromájából? Erre a problémára jelenthet megoldást egy olyan tartály beszerzése, ami nem csak képes légmentesen tárolni a kávét, de még vákuumot is létre tud hozni. A Fellow Atmos vákuumos tartálya beépített vákuumszivattyúval érkezik és egy erős légmentesen záró fedéllel van ellátva. Semmi mást nem kell tenni, csak előre-hátra kell a fedelet csavarni és máris vákuum keletkezik az edényben, majd a kávébab kivételekor egy gomb segítségével lehet csökkenteni a nyomást. Ezzel a gyártó állítása szerint akár 50%-kal is megnövelhető a kávé eltarthatósága.

A kávékészítés technológiája folyamatosan fejlődik, de az sem árt, ha a kávé készítője is képzi magát. Erre pedig egy fantasztikus lehetőség cikkünk támogatójának, a Bestbarista.hu barista tanfolyama, ahol profi oktatóktól és szuper hangulatban sajátíthatják el a kávézás szerelmesei a tökéletes kávé elkészítésének a rejtelmeit.

Képek forrása: freepik.com