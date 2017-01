Három féle Galaxy S8 is érkezhet

A Samsung nem csupán egy, hanem rögtön három variánst is bemutat majd a 2017-ben érkező zászlóshajójából – írja az International Business Times. Az eszközzel kapcsolatban egyre nagyobb a nyüzsgés, ahogyan közeledünk a bemutatóhoz, a legutóbbi információk szerint az alapverzión felül érkezhet az S8 Edge és az S8 Plus variáns is.

Sőt, ha a cég eddigi gyakorlatát nézzük, akkor nem lennénk meglepve, ha ehhez a csapathoz csatlakozna még a Galaxy S8 Active is az év végéig.

A Phone Arena értesülései szerint az új S8-at február 26-án fogják bemutatni, noha korábban azt híresztelték, hogy csak áprilisban érkezhet a Note 7 ügyének kivizsgálása okán.

Érdekes lesz majd látni, hogy a Samsung miként különíti el az S8-ast az S8 Edgetől, hiszen állítólag az alap készülékek is faltól falig terjedő nyomásérzékeny kijelzővel érkeznek majd, továbbá az ujjlenyomatunkat is a megjelenítő panel lesz képes leolvasni.