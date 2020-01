100 százalékban hibridet gyárt 2020-ban a Magyar Suzuki az EU piacra

A Magyar Suzuki tavaly decemberben megkezdte a hibrid járművek sorozatgyártását esztergomi üzemében, sőt az idei évben kizárólag hibrid meghajtású személygépkocsikat tervez előállítani az Európai Uniós piac számára.

A közönségkedvenc hazai gyártású Vitara és SX4 S-CROSS január végétől válnak elérhetővé a Suzuki teljes értékesítési hálózatában, országszerte és az Európai Unió országaiban.

Hibrid fókuszú gyártás kezdődött

Az új bevezetésnek köszönhetően a Magyar Suzuki Zrt. a tervek szerint 70 százalékban hibrid meghajtású autót gyárt esztergomi üzemében 2020-ban, 85 százalékban exportra. A legnépszerűbb hazai gyártású újautók 2019 decembere óta kizárólag hibrid változatban gurulnak le a gyártósorról az EU számára, ezzel a vezető autóipari vállalat az egyetlen hazai gyártó a szektorban, amely kizárólag hibridet készít az uniós országok számára.

A négy éve piacvezető Suzuki a hibrid gyártás esztergomi bevezetésével tovább szeretné erősíteni gazdasági szerepét az országban és a régióban. Krisztián Róbert, a Magyar Suzuki Zrt. operatív igazgatója elmondta:

„Az energiahatékony járművek iránti egyre növekvő kereslet, valamint autóink kiváló ár-érték arányának köszönhetően nagy érdeklődésre számítunk, és piacvezető pozícióra törekszünk 2020-ban is.”

Töretlenül az elektromobilitás felé

Az új, 48 Voltos ISG technológiával felszerelt Suzuki hibrid modellek a tapasztalatok szerint 15-20 százalékkal csökkentik a fogyasztást és a szén-dioxid-kibocsátás mértékét hagyományos megfelelőjükkel szemben, ugyanakkor könnyebbek és kisebbek, mint más teljes hibrid, illetve plug-in hibrid rendszerek. Ezzel pedig nemcsak gazdaságosabbak, de lendületes teljesítményt is biztosítanak. A fenntartható járműgyártás térhódításával összhangban a Suzuki anyavállalata már hosszú évek óta a hibrid technológia és modellek fejlesztésére összpontosít, a piaci trendekkel, igényekkel és a szabályozási környezettel összhangban. A vállalat mindemellett együttműködést folytat a Toyotával az elektromos autók bevezetésére az indiai piacon. Így a legtöbb közös projekt a Suzuki legnagyobb piacán valósul meg, de Európában is segítik egymást a japán járműgyártók. A két fél többek között az autonóm vezetési rendszerek kifejlesztésén is közösen dolgozik.