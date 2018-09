Hivatalos tervrajzok a Skoda Vision RS-ről, az autógyártó legújabb víziójáról

A ŠKODA VISION RS betekintést enged a jövőbeli ŠKODA RS modellek világába. A belső térről készült rajz már az októberi Párizsi Autószalonon bemutatkozó koncepció világpremierje előtt betekintést kínál a VISION RS formavilágába. Ezen kívül a videóban bemutatkozik a tanulmány innovatív, vegán és fenntartható forrásból származó anyagokból összeállított belső tere, amely egy prágai tervező stúdióban nyerte el jelenlegi formáját.

A videó egy a cseh fővárosban található stúdióba kalauzolja a nézőket, nem messze a Prágai Kastélytól, a Károly hídtól, a Táncoló Háztól és a Zofin palotától. A jövő ŠKODA modelljeinek első vonalait nem kizárólag Česana / Mladá Boleslav formatervezői stúdiójában álmodták meg, hanem tetten érhető a prágai Masarykovo rakparton található art nouveau épület inspiráló környezete és atmoszférája is.

A ŠKODA formatervezői gyakorlottan rajzolják meg a sportos és légies belteret a látszólag lebegő ülésekkel, szénszálas és kristályüveg részletekkel, feltűnő világítási megoldásokkal és stílusos motorsportos utalásokkal. A ŠKODA VISION RS kristályfehér színű, amely kiemeli a tiszta üzemű meghajtást és a benne felhasznált, fenntartható forrásból származó anyagokat.

Kristályüveg, szénszál és motorsportos elemek

A szénszálas részletekkel díszített elnyújtott műszerfal a hűtőrács szimmetrikus körvonalát követi. A VISION RS díszítései kézzel készülnek, az egyeiden megformázott kristályok a cseh Lasvit üveggyártó munkáját dicsérik. A műszerfalon – amellett, hogy jellegzetes RS dizájn animációk futnak rajta – különböző világítási megoldásokkal találkozhatunk, ezek az infotainment rendszer érintőképernyőjén és a műszerfalon egymással párhuzamosan jelennek meg.

A VISION RS „space-frame” formavilágú központi konzolja, amely a shift-by-wire technológiával működő DSG váltónak is otthont ad, teljes egészében szénszálas anyagból készült. Ez a legkorszerűbb megoldások között számon tartott anyag megjelenik a dekorelemeknél, az ajtók belső borításánál illetve az üléseknél is, érzékeltetve a közvetlen kapcsolatot az újdonság és a motorsport világa között. A különleges, hurok formájú ajtó kapaszkodók a versenyautók közegét idézik, a csomagtérben található rugalmas gumiszalagok pedig a „simply clever” megoldások sorát bővítik. Sportos megjelenése mellett a fenntarthatóság is kulcsfontosságú jelentőséggel bír a ŠKODA VISION RS megalkotásánál. Így például a szénszálak 100 százalékban újrahasznosított poliésztert tartalmaznak, az üléshuzatok pedig vegán Alcantara borítást kapnak.