Így vegyél használt BMW-t a Rack Autónál és szervizeltesd a Wallisnál

Tavaly decemberben történt, hogy autóvásárlásra szántam el magam: egy hatéves 530-as BMW GT-t vásároltam a Rack Autónál, melyhez a kialkudott vételárban még 1 év garanciát is kaptam. Nahát, használtautó, garanciával, BMW kereskedőtől – gondoltam naivan – le is csaptam a vételre. Az újkorában ~26milliós autón mindössze 21 millió Ft-ot bukott el 6 év alatt az első tulajdonos, úgy gondoltam: itt az idő megvenni az amúgy rendkívüli adottságokkal rendelkező GT-t.

A vásárlást követő egy hónapban már a budapesti Hungária körúti Wallisban találtam magam: magyarosíttattam a szoftvert és frissíttettem a navigációt. Itt felajánlották, hogy átnézik az autót, közölték is, hogy a három éves fiam által az első héten gondosan leszaggatott tetőablak árnyékoló mellett a differenciálműből folyik az olaj, amit meg kellene csinálni hamarosan. Rendben – mondtam – majd a 190 ezres szerviznél megcsináltatjuk, de ha már itt vagyok, akkor ugyan mondják már meg mennyibe kerülne a tetőablak árnyékoló cseréje. A válasz sokkoló volt: csak az alkatrész 680.000 Ft, szereléssel együtt 1 gurigában csak megáll. Ez ugye nem más, mint – elismerten GT szériahiba amúgy – egy motor által hajtott, vízszintesen hajtott ablakroló, picit túlzásnak éreztem érte az 1 milliót, le is léptem gyorsan a szervizből.

Bárdi Autó: 126.000 Ft

Kis utánajárással a Bárdi Autóban sikerült megvennem az alkatrészt, a Wallisban bemondott – mint később kiderült beblöffölt – ár ötödért, vissza is mentem áprilisban, hogy na, itt az alkatrész, lehet beszerelni, illetve ha már itt vagyok, akkor ugyan még nincs 190 ezer az autóban, de a ‘nagyszervizen’ is essünk túl. Itt kell hozzátennem, hogy az időpontot több mint három héttel előtte leegyeztettem telefonon, full korrektül szóltam, hogy úgy adjanak időpontot, hogy lesz karosszéria munka is a tetőablak-árnyékoló cseréjével, tehát így számoljanak. Ja és persze, nézzék át megint a kocsit, ha már itt van.

„Miért nem tőlünk rendelte meg a tetőárnyékolót?”

– tette fel a kérdést ekkor a karosszériás, mire közöltem, hogy talán azért, mert sokalltam érte a 680.000 Ft-ot. Összeráncolta az úr a szemöldökét, majd némi billentyűzet nyomkodást és egér rángatást követően közölte: náluk 126.000 Ft a gyári alkatrész, nem is érti, hogy mi volt az a 680.000, lehet, hogy az egész tetőablak. Vagy szereléssel együtt. Ekkor idejét láttam rákérdezni a beszerelés költségére, 150.000 Ft-os ajánlatot kaptam, nem mentem bele további elemi matematikai feladványokba, hogy hogy lesz a 120+150-ből 680.

Találtunk még pár hibát

Ez volt kedden. A reális becslés szerint úgy volt, hogy péntekre meglesz az autó, de szóltak, hogy lehet, hogy csak hétfőn, nem baj, jó munkához idő kell – gondoltam. Rosszul. Hétfőn délután gondoltam – miután gyanúsan nagy volt a csend – odaszólok telefonon, hogy mi van:

„Jaj, hát akartak hívni, a nagyszerviz megvan, de a karosszériásra várnak, addig is találtak pár dolgot az autón, átküldik az ajánlatot.”

Ezt kaptam konkrétan (kattints a képekre!):

Nem volt mit tenni, mint elővenni a Rack Autós garanciát és elküldeni nekik, hogy ha már ilyen ügyesen ennyi hibát találtak, akkor csatolom a garancialevelet, javítsák ki a hibákat. El is telt újabb pár óra, mire felhívtak és közöltek, hogy az 1 milliós ajánlatból nagylelkűen az izzításvezérlő cseréjét (anyag + munkadíj összesen 70 ezer Ft-os tétel) állja a garancia, melyből 35.000 Ft-os önrészt kérnek. A döbbenetet követően az „Autogarantie” munkatársa is megerősítette nekem ezt e-mailen, magyarul hiába van tehát a jótállási megállapodáson az például, hogy „komfortelektronika”, vagy „differenciálmű összes belső alkatrésze”, vagy „a károsanyag kibocsátást csökkentő rendszer elektronikus alkatrészei”, az ajánlatban teljesen egyértelműen részletezett led cserét, differenciálmű-, vagy részecskeszűrő meghibásodást egyáltalán nincsen szándékukban megcsinálni garanciálisan.

Az igazsághoz még hozzátartozik, hogy miután a szélvédőn lett pár kavics, így ajánlatot kértem annak a cseréjére is, erre 400.000 Ft-ot adtak, melyet szintén megköszöntem.

Eltelt 8 nap

Illetve megköszöntem volna, ha visszakaptam volna az autómat. A nagy levelezésben amúgy a Rack Autóhoz is eljuttattam az ajánlatot és a problémámat, akik kezüket széttéve – hiszen a garanciát ők értékesítik, de felelősséget nem vállalnak érte – látatlanban, tehát az autó megvizsgálása nélkül, azonnal 15% engedményt adtak a „javítási költségekből”, de persze csak abban az esetben, ha Székesfehérvárra viszem a kocsit, ahonnan amúgy vettem. Ezt is megköszöntem.

Ekkor a nyolcadik napon jártunk onnantól, hogy leadtam szervizre az autót, mire heves telefonálgatásba kezdtem a Wallis felé, hogy ugyan már, mégis mi van az autómmal, hiszen egy olajcsere és egy tetőárnyékoló csere nem biztos, hogy ennyi időbe telik. Elnézéseket kértek, holnapra meglesz az autó – mondták.

Délután csörög a telefonom, a karosszériás az, és közli – a nyolcadik nap -, hogy beszerelték, de ez más színű, mint a belső kárpit. Nem kicsit öntött el az ideg, de higgadtan felvetettem, hogy vajon miért nem volt elég a 8 nap, hogy megnézzék a gyári számát az alkatrésznek, amit amúgy azért kellett nekem beszereznem, mert össze-vissza beszélt az árról a kolléga? Hát ők nem tudnak mit csinálni, most akkor mi legyen – kérdezték. Tegyétek be és hadd menjek az autómért – mondtam nekik.

A kilencedik nap

Mehettem az autómért. Nem kértem semmit az 1 milliós ajánlatból, sem a pluszban hozzátoldott 400.000 Ft-os szélvédő cseréből, csak adjátok ide az autómat és soha többet ne legyen veletek dolgom – gondoltam. Az idegtől nem sokat láttam már ekkor, a véleményemet el is mondtam minden érintettnek: életemben nem volt még ilyen sufniszerviz élményem, nem beszélve a kamugaranciáról, amit a Rack Autóval bizniszeltem, illetve nem bizniszeltem le végül. Sajnálkoztak, eljöttem az autóval, és már megmondom őszintén, hogy arra sem volt gyomrom, hogy visszahívjam őket, hogy a kilenc nap alatt mégis hogy az istenben gondolták, hogy úgy szerelik be a tetőárnyékolót, hogy azt összefogdosva, piszkosan rakják be.

Elhoztam tehát az autót és miután erősen tünethiányos volt a kocsi a talált hibák mennyiségéhez képest, így úgy döntöttem, hogy elviszem az autót az egyik márkafüggetlen szervizes ismerőshöz és átküldöm neki a hibalistát is, hogy ezeket kellene részletesen megnézni. Na most figyeljetek.

Alá sem néztek

A leginkább feltűnők a differenciálműnél talált „olaj”, és az ahhoz vélhetően kapcsolódó meghibásodások voltak, vették tehát az ismerősök a fáradtságot és kasztniig visszabontottak mindent, mire rájöttek, hogy az égegyadta világon semmi baja nincsen a diffinek, valószínű, hogy egyszer túltankolták az autót és gázolajos lett, kitakarították. Részecskeszűrővel, izzításvezérlővel semmi dolog nincsen, a lejárt eü csomaggal és a ledekkel pedig ha nem tudok együtt élni, akkor talán magam is meg tudom csinálni – mondták. A lengőkarok és a szilentek azonban valóban indokoltak voltak, ezek gyári alkatrészekkel együtt 300.000 Ft-ban megálltak a munkadíjjal együtt.

„Ilyen pofátlanságot még nem láttunk”

– mondták a szervizesek, akik hozzátették, hogy ez az „olajfolyás” is olyan megállapítás, ami felveti a gyanút bennük, hogy konkrétan kilenc nap alatt alá sem néztek a kocsinak, vagy ha igen, akkor olyan szinten felületesen vizsgálták meg, hogy az valami egészen elképesztő. Hogy bőszítsem őket, még elmeséltem nekik a nem létező garanciával kapcsolatos kanossza-járásomat is, nem nagyon jutottak szóhoz. Talán érthető, hogy miért.

Levontam a következtetéseket

Pár ismerősömnek, akiknek elmeséltem nagyvonalúan a sztorit, már az elején legyintettek, hogy „Ja, Wallishoz vitted? Hát hülye vagy, mindenki tudja, hogy ők lehúznak”, és megmondom őszintén, én is hallottam ilyeneket, de gondoltam változnak az idők. Évekkel ezelőtt már próbálkoztam ennél a remek cégnél szervizzel, de ilyen élményem nemhogy itt, sehol nem volt még a világon. A Rack Autó által értékesített garancia, illetve az ezzel kapcsolatos felelősségvállalás pedig igazából egy anti-CSR, egy gazemberség, gondolom megérte az az egy-két százezer forint, amit húztak rajta. Nálam utoljára.