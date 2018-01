Full kamunak tűnik ez a proci-lassítás sztori

Napjainkban, amikor már mindenki, akinek vastag fekete szemüvege van és összefüggően el tud mondani 3 összetett mondatot egymás után potenciális startupper, azt hinné az ember, hogy nem tud meglepődni. Pedig még alig indult el az év, máris az év legnagyobb kamuja díj-gyanús médiakampánya elindult, melyben felhasználók önként és dalolva lassítják le saját számítógépeiket.

Az Apple elismerte

Nem kell sokat visszamennünk az időben ahhoz, hogy eszünkbe jusson az az eset, amit az iPhone-osok 90 százaléka már saját bőrén is tapasztalt már: ahogy az új iPhone-ok és oprendszerek kijönnek, a régi telefonjaink szépen lassan elkezdenek lassulni, ezzel mintegy gyorsabban elavulni. Pár héttel ezelőtt maga az Apple ismerte el – és emiatt perek is indultak a cég ellen – azt, hogy valóban történik a régi iPhone-okkal ilyenkor valami, mégpedig teljesítménycsökkenés, mindez persze a vásárló érdekében.

Jómagam a 2013-as és 2014-es Sony Vaio Z21 és Pro-k megszállottja vagyok: az utóbbiból az i5-ös procival 5-6 órás akku időt simán el tudok érni, pici, 1 kg, SSD, 8GB RAM és még erős is. Mindez 140.000 Ft körüli áron az ebay-ről és társairól. Gondolkoztam is mostanság azon, hogy istenigazából nagy ugrás a 286-386-486 SX, DX, P1, P2, P3, P4 időszakhoz képest nem volt az elmúlt időszakban, azóta az akksik, a procik teljesítménye és energiaigénye + a háttértárak fejlődtek, na meg persze a kijelzők. Hol itt a biznisz, miért vegyek új laptopot 3-400.000 Ft-ért a boltból, amikor egy átlagos felhasználónak – aki nem vág videót, vagy nem bányászik kriptót – egy használt, méretétől és teljesítményétől függően 80-140 ezer Ft-os gép bőven megteszi?

Hát ezért!

Hát ezért! Merthogy a régi most be fog lassulni, és szükségem lesz az újra! Már persze abban az esetben, ha – mint a felhasználók túlnyomó többsége – Windows-t használok. Azon belül is persze ha Win10-et használok, akkor egészen véletlenül kevésbé fog lelassulni a gépem, mintha Win 8-am. Egészen véletlenül mindezt a Win10 ingyenes mivoltának beszüntetése után 1 hónappal. Úristen, mekkora kamu ez.

Nem tudom melyik kontraszelekciós marketinges találta ki ezt az Apple botrány utáni időzítést és kommunikációt, de számomra – akármennyire is tűnhet konspirációs teóriának – full átlátszó a sztori. Nem pörög a piac, nem mennek a részvények, rá kell venni a régebbi, 2016 előtti laptop tulajokat arra, hogy ne 4-5 évenként, hanem most innentől gyorsabban, lehetőleg most azonnal cseréljük le a számítógépünket. Biztonsági hiba, persze. Sok sikert kívánok ehhez minden résztvevőnek!