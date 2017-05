Egyedülálló online piactér nyílik a napokban

Ezentúl egy online piactéren találhatnak egymásra a magyar fintech cégek és bankok. A szigorúan szabályozott hazai és európai környezetben könnyebben lelhet partnerre a már csaknem 150 magyar fintech fejlesztés. Az online piactér nemcsak itthon, de a közép-kelet-európai régióban is egyedülállónak számít.

A napokban útnak indult kezdeményezés célja a hazai bankszektor és a hazai fintech cégek közötti kapcsolat kialakítása, amiből mindkét fél profitálhat. Ugyanis nemzetközi tendenciák szerint a magyar fintech cégek is rövid és középtávon csak a bankokkal együttműködve tudnak növekedni. Ezért is jött létre ez az online piactér, ami nemcsak itthon, de a közép-kelet európai régióban is egyedülálló platformnak számít.

„A magyarországi és az európai szabályozói környezet ma még korlátozza a fintech cégek önálló piacra lépését, ezért is van szükség a bankok és a fintech vállalkozások közötti kölcsönös együttműködésre. A legjobban végül majd a fogyasztók járnak, akik nap mint nap élvezni fogják e közös munka eredményét. A hazai pénzügyi szolgáltatások piacán ez lehet a fintech piactér középtávú eredménye”

– mondta Németh Monika, az új platformot megvalósító FinTech Group CEO-ja. A következő 3 évben a versenyt ösztönző szabályozói környezet kialakulásával a digitális pénzügyi megoldások hazánkban is egyre jelentősebb teret nyernek majd, teszi hozzá a fintech szakértő.

Noha már a hazai bankok is elkezdtek nyitni a fintech cégek irányába, szükségük van egy úgynevezett matchmaking platformra, azaz egy olyan környezetre, ahol könnyen megtalálhatják a számukra szükséges megoldásokat és a megoldásokat biztosító csapatokat. Ez az új platform lehet a fintech piactér, ami már elérhető a fintechzone.hu oldalon.

Csaknem 150 fintech ötlet, projekt, prototípus termék létezik ma hazánkban, amelyek közül első körben 40 megoldás mutatkozik be ezen az online piactéren. A későbbiekben természetesen ez a kör bővülni fog. A FinTech Group becslése szerint Magyarországon ma mintegy 300-400 fintech startupper, ötletember, csapattag dolgozik új megközelítésű digitális pénzügyi megoldásokon, ún. fintech szolgáltatásokon.

Itt található a fintech piactér: http://fintechzone.hu/magyar-fintech-startup-piacter/