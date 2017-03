Kiterjesztett valóság a plakátokon, kevert valóság a jövőben

Az Augmented Reality egy olyan technika, amely során valós időben manipulálnak egy videoképet egy 3D-s objektum beillesztésével. A 2016-os évben a VR és az AR, teret hódított magának. A piac felfutását támogatta az okostelefonok magas száma is, melyek nagy többsége képes a szükséges minőségű videók lejátszására és kamera is van bennük – vagyis tökéletes terepet biztosítanak az AR-technológia számára.

Most könnyen szerezhet bárki saját tapasztalatokat is az AR-ben rejlő látványos és forradalmi lehetőségekre, mivel az Accenture a főváros 100 különböző pontjára helyezett ki olyan plakátokat, amelyek AR effektekkel vannak ellátva. Ez azt jelenti, hogy amennyiben letöltünk egy appot a telefonunkra – hogy ezen keresztül vehessük szemügyre a plakátokat – akkor megnyitás után azok hihetetlen módon kelnek életre a szemünk láttára. Az interaktív plakátkampány jól illeszkedik a világ legnagyobb független technológiai szolgáltató cége, az Accenture profiljához, amely a világ 120 országában közel 400 000 munkatársával az innováció ösztönzésére törekszik a mindennapi élet és a munkavégzés feltételeinek javítása érdekében. Izgalmas és érdekes projektjeihez folyamatosan keresi az új munkaerőt, többek között Magyarországon is.

A kevert valóság (MR) nem más, mint a kiterjesztett valóság továbbfejlesztése. Ötvözi a VR és AR tudását: láthatjuk magunk körül a valós környezetet, mint a kiterjesztett valóságnál, ugyanakkor beleágyazza a virtuális valóság elemeit is. Míg 2016 az AR éve volt, addig a 2017-es Accenture Fjord Trends tanulmány már azt mutatja, hogy 2017 már az MR éve lesz, így jó néhány MR alkalmazás megjelenése is várható az idei évben. Ezeknek az alkalmazásoknak a használata olyan új tapasztalatokat hozhat a mindennapi életünkbe, munkánkba és a szórakozásba egyaránt, amely forradalmasítani fogja azokat. Így a hétköznapi, unalmas tárgyak közül hirtelen élő, digitális enciklopédiában találhatjuk magunkat, ehhez pedig a ma már meglévő okostelefonok, táblagépek is alkalmasak, melyeket olcsón és magabiztosan birtokolhatunk.