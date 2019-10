Teltház az AWSome Day budapesti állomásán

A régióban Budapesten vonzotta a legtöbb látogatót az IT inspirációs esemény, ahol technikai megoldásokat, hazai és nemzetközi cloud sikertörténeteket mutatott be az AWS és a TC2.

Az AWSome Day Global Series konferenciát az Amazon Web Services a nemrég AWS Advanced partnerséget kapott TC2-vel közösen szervezte meg. Az eseményen a cloud szerepét több oldalról mutatták be: a mai kor igényeit kielégítő üzleti alkalmazásoknak gyakran előre nem látható mértékű skálázhatósággal kell működni. Ugyanakkor az alkalmazásokban lévő szolgáltatások és funkciók napi szintű fejlesztése is elvárás. Ezek az alkalmazások az elvárt agilitást microservice architektúrával és automatizációval tudják könnyebben elérni, így kis egységként fejleszthetők, tesztelhetők és skálázhatók – a régi időkben nagy, monolitikus egységként megírt szoftverekkel szemben. A microservice alapú alkalmazások fejlesztését, tesztelését és üzemeltetését nagyban segítik a publikus felhőinformatika által biztosított menedzselt szolgáltatások, így egy adott vállalat IT szakemberei a szellemi termék fejlesztésére koncentrálhatnak, a platform kiépítés, üzemeltetés feladatai nagyrészt lekerülnek a vállukról.

A felhő szolgáltatások iránt itthon is egyre nagyobb a kereslet: az IDC adatai szerint a nemzetközi felhő piac éves átlagos növekedése 22%, az IaaS + PaaS tekintetében pedig a magyar piacon is ugyanekkora arányú a növekedés. A nemzetközi viszonyokat tekintve a jelenlegi alkalmazások 45%- a megy a felhőbe a jobb skálázhatóság miatt, a felhőbe migrálásnak pedig nem elsősorban az alacsony költség, hanem az agilitás és elaszticitás az oka.

Az idei AWSome Day újdonsága volt, hogy az AWS-től két nemzetközi szakértő is előadott: Vladimir Simek (AWS Senior Solutions Architect) a szlovák Pixel Federation, és a cseh Moneta Money Bank példáján keresztül mutatta meg, hogy régiós szinten milyen sikertörténetek születtek a felhő használattal. Enrique Duvós (AWS, Head of EMEA Evangelism) a mesterséges intelligencia digitalizációban betöltött szerepét járta körbe. A 465 vendég között informatikai vezetők, fejlesztők, üzleti elemzők, adatelemzők is részt vettek. Az esemény főszponzora a Palo Alto Networks volt, ezüst támogatója a VMware Magyarország, bronz támogatója a Clico Hungary.

A résztvevők visszajelzései szerint a rendezvény lehetőséget adott új szakterületek, és piaci trendek megismerésére, valamint megismerhették az elérhető szakértőket. A vélemények szerint kiemelkedően fontos volt megérteni, hogy a tradicionális IT-ban az kérdés, hogy mennyi az erőforrás kidobás, míg a cloud-nál az, hogy mennyire jó az optimalizálás, skálázás.

Az esemény prezentációi itt elérhetőek, az AWSome Day előadásokról felvétel készült, melyeket a következő hetekben a TC2 linkedin és Facebook oldalán lehet megnézni.