eÁFA: Információs vonalat indít a Kulcs-Soft

A Kulcs-Soft telefonos információs vonalat indít, hogy ezzel támogassa a könyvelők és az érintett cégek átállását az új bevallási lehetőségre.

Emellett a társaság díjmentes próbaidőszakot hirdet az eÁFA-bevallás könyvelőszoftverében 2024. december 31-ig. A Kulcs-Soft – a NAV technológiai konzultációjára felkért partnereként – közvetlenül saját szoftveréből az elsők között nyújtott be sikeres ÁFA-bevallást az új rendszerben.

Minden eddiginél egyszerűbb digitális ÁFA-bevallási eszköz válik elérhetővé a Kulcs-Soft ügyfelei számára: könyvelőszoftveréből közvetlen kapcsolaton keresztül hozzáférnek ezentúl a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) új eÁFA rendszeréhez. Ezáltal a könyvelés legkritikusabb folyamata sokkal hatékonyabban, kevesebb hibalehetőséggel és rövidebb idő alatt végezhető majd el. A fejlesztés széles körben érinti a szakembereket, mivel a Kulcs-Soft Nyrt. szoftverét minden tizedik magyarországi könyvelő használja.

Ahhoz, hogy az eÁFÁ-ra való váltás az érintettek számára minél zökkenőmentesebben valósuljon meg, a Kulcs-Soft szakértői ügyfélszolgálata telefonon és emailen is elérhető, nem csak a cég ügyfelei számára. Ezen kívül a cég weboldalán specifikus információs anyagok és oktatóvideók találhatóak azoknak, akiknek kérdéseik támadnak az új rendszerben a könyvelőszoftverből közvetlenül benyújtott ÁFA-bevallásra vonatkozóan.

“Az eÁFA integrációjával célunk, hogy a könyvelők munkafolyamatába simán illeszkedő hasznos eszközt kínáljunk, nem pedig többletterhet. Tisztában vagyunk a könyvelői aggodalmakkal, és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy megkönnyítsük számukra az átállást. Kiemelten fontos számunkra, hogy a könyvelők ne érezzék, az eÁFA csak újabb akadályt jelent munkájukban. A Kulcs-Softnál biztosítjuk, hogy a megszokott felületükön maradva bővüljenek lehetőségeik: a többletfunkcionalitás, a biztonság, valamint a beadás előtti ellenőrzés révén”

– mondta el Hóbor Péter, a Kulcs-Soft technológiai igazgatója a fejlesztés kapcsán.

Hozzátette, a rendszer már most is hatékonyan működik, ezt bizonyítva a cég az elsők között nyújtott be sikeresen ÁFA-bevallást az eÁFÁ-n keresztül egyik kiemelt ügyfelével közösen, a Kulcs-Soft könyvelőprogramját használva. Az erre kifejlesztett modul pedig hamarosan a társaság további mintegy 3000 érintett könyvelő ügyfele számára élesben is elérhetővé válik. Ráadásul a társaság az átállás támogatása érdekében 2024 év végéig költségmentesen biztosítja a hozzáférést ehhez a funkcióhoz könyvelőszoftverén belül.

Az eÁFA használata február 1-je óta lehetséges akár havi, negyedéves, vagy éves ÁFA-bevalláshoz, ám az ezen keresztüli ÁFA-bevallás most még csak opció, a hagyományos, ÁNYK-n keresztüli bevallási lehetőség is fennmarad egyelőre ezzel párhuzamosan.

