Egy teljes madárraj zuhant le az égből

Nem mindennapi jelenetet rögzített egy térfigyelő kamera a mexikói Chihuahua államának egyik városában, Cuauhtémocban. A videón azt látni, ahogy egy nagy csapat madár gyakorlatilag a földre (és a háztetőre) zuhan, majd hirtelen felemelkedik onnan a raj.

Az eset még február 7-én történt, majd miután a felvétel kikerült az internetre, azonnal be is indult a találgatás, hogy mi történhetett. Volt, aki szerint az 5G tehet a madáresőről, más úgy vélte, egy láthatatlan űrhajóval ütközött a csapat, de olyan is akadt, aki szerint áramütést szenvedhettek.

Az amerikai Cornell Lab egyik ornitológusa, Kevin J. McGowan ezeknél jóval prózaibb magyarázatot adott arra, hogy mi történt. A szakember szerint a raj valószínűleg egy ragadozó madár elől próbált meg elmenekülni. A nagy csapatok ugyanis képesek gyors manővereket végezni úgy, hogy közben nem bontják meg az alakzatot. Ilyenkor minden madár a mellette álló mozgását igyekszik lekövetni.

McGowan szerint ugyanakkor előfordul, hogy a madarak rosszul mérik fel a sebességüket vagy a távolságukat, ezért az egész jelenet olyan, mintha lezuhantak volna az égből.

Forrás: HVG