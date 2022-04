Ezeket rejti el a videók alatt a YouTube

Az alábbi Chrome-bővítmény megmutatja azokat a címkéket (kulcsszavakat), amelyeket az egyes videókhoz fűztek, de alaphelyzetben (bővítmény nélkül) ezek rejtve maradnak.

Sajnos nincs a YouTube-nak olyan beépített funkciója, ami lehetővé tenné a videókhoz adott kulcsszavak/címkék megjelenítését, azonban a TubeSpy nevű Chrome-bővítmény megoldja ezt a feladatot. Másképp fogalmazva: egy hatékony kulcsszókereső eszközről van szó YouTube-videók számára.

A felhasználónak nincs más dolga, mint letöltenie a bővítményt (innen). Ezután ha lejátszik egy YouTube-videót, majd legörget a leírás részhez, akkor már láthatók a TubeSpy által megjelenített címkék. Ha nincsenek ilyenek, az az jelenti, hogy nem is adtak kulcsszavakat a videóhoz.

A címkéket a vágólapra lehet másolni (Copy All), vagy akár közvetlenül is le lehet tölteni (Download All) szöveges fájl formában. S hogy mire is lehet ez jó? Például arra, hogy láthatjuk, milyen kulcsszavakat használnak a legnagyobb nézettségű videókban, és akár elgondolkozhatunk mi is ezek használatán, ha saját videónk (webes anyagunk) nézettségét szeretnénk növelni.