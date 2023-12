Genesis Radium 600 mikrofon: a tökéletes hangrögzítéshez

A szerkesztőségi munkához vagy akár a hobbi tartalomgyártáshoz elengedhetetlen eszköz egy jó mikrofon. Nemrég kezdtük el az irodában használni, Genesis márka Radium 600-as eszközét. A mikrofon olyan könnyedén kezelhető és felhasználóbarát, hogy pár nap használat alatt is ki- és megismertük a fő paramétereit.

A hang a legtöbb online platform kiemelten fontos eleme. A digitális platformok fogyasztói közül sokan leginkább a hangzással törődnek, így a kiváló hangélmény eléréséhez drága fejhallgatókat vagy ultra erős, tisztán szóló hangszórókat vásárolnak.

A magas minőségű, a pénztárcát jobban megterhelő professzionális mikrofon azonban inkább csak a főállású tartalomgyártóknak fontos, pont azért, hogy a digitális fogyasztóik magas igényeit minél jobban kiszolgálják. A legnagyobb követőtáborral rendelkező streamerek emiatt általában a legújabb és igencsak drága mikrofonokkal rendelkeznek, hogy a lehető legjobb hangot biztosítsák a követőiknek. A high-end kategóriás mikrofonok vásárlása azonban nem feltétlen szükséges az alkalmi játékosok és a kezdő streamerek számára.

Az ő esetükben nyerhetnek teret az egyszerűbb, költséghatékonyabb mikrofonok, amiből rengeteg létezik a piacon, és épp ezért a választásnál érdemes észnél lenni, mert messze nem mindegyik éri meg az árát. Fontos, hogy egy minden igényünket kiszolgáló, tisztahangzású mikrofont válasszunk, mindezt elérhető áron és itt jön képbe a 12 éve alakult és egyre nagyobb teret hódító Genesis márka Genesis Radium 600 mikrofonja.

Csomagolás és specifikációk

Az első dolog, amit a vásárló észrevesz az a mikrofon lenyűgöző és stílusos csomagolása, ami nemcsak a szemet gyönyörködteti, de a magának a mikrofonnak is maximális védelmet nyújt. Fontos szempont lehet ez főleg az olyan eszközöknél, amelyek állandó mozgatásnak vagy szállításnak vannak kitéve. A legtöbb mikrofon egyszerűen kartondobozban értékesítik, de szerencsés a Genesis gondolt a későbbi felhasználási lehetőségek széles tárházára is. A fejlesztőmérnökök a Genesis Radium 600 mikrofont egy strapabíró és megjelenésében is gyönyörű alumínium hordtáskával látták el, amelyben fekete habpárnák biztosítják az eszközök stabil helyzetét.

De nézzük magát a mikrofont, ami kiváló minőségű fémből készült, és visszafogott fekete porfestett felülettel látták el. Kiegészítő felszerelésként jár mellé egy ugyancsak fekete fém állvány, állítható pop-filter és mikrofonszivacs is. Az utóbbi kettő nagyon hatékony a dübörgő hangok és a sziszegés kiszűrésében. A kábel 1,8 méter hosszú, ami normál használat esetén tulajdonképpen több is, mint elég és USB-n keresztül csatlakoztathatjuk a gépünkhöz.

A Genesis Radium 600 mikrofonon a könnyű kezelhetőség jegyében két gomb, amelyekkel az erősítést és a fejhallgató hangerejét szabályozhatjuk, valamint egy 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó és egy némító gomb kapott helyet. A mikrofon súlya összesen 408 gramm és akár állványra vagy mikrofonkarra is szerelhető.

A mikrofon állványa elég robosztusra sikeredet, de ez adja a stabilitását. Az állítható magasságú mechanizmus teljesen kihúzott állapotban egy kicsit ingatag, így hosszabb használathoz talán szerencsésebb beszerezni egy karos, asztalra szerelhető mikrofonállványt, amivel az asztalunkon is helyet spórolhatunk.

Hang és teljesítmény

A hang vitathatatlanul az egyik legfontosabb szempont minden stream felületen, legyen az videó vagy podcast. Még a videók esetében is kijelenthetjük, hogy fontosabb a hang, hiszen könnyebb egy tiszta hanggal és gyenge képminőséggel rendelkező videót nézni, mint egy kristálytiszta képpel, de érthetetlen hanggal rendelkező videót.

A Genesis Radium 600 egy kondenzátoros mikrofon, amely tökéletesen veszi fel az irányában áramló hangokat, ugyanakkor hatékonyan kiküszöböli, illetve blokkolja a hátulról érkező zavaró háttérhangokat. A Radium 600 36 dB érzékenységgel rendelkezik, így akár olyan dolgokat is érzékel, mint a billentyűzet, a ventilátorok, és egyéb lágyabb zajok. A szükségtelen és zavaró hangok azonban könnyedén minimalizálhatóak. Többféle lehetőségünk van a hangminőség javításra: erősítés, a hangszínszabályzás állításával, illetve szűrők hozzáadásával, vagy akár harmadik féltől származó alkalmazáson elérhető hangszűrő segítségével. A mikrofon kiválóan alkalmas akár ének rögzítésére is, mert igencsak széles frekvenciatartományt támogat (30 – 18 000 Hz). A mikrofon már önmagában is remek hangot biztosít, de ha hozzáadjuk a mikrofonszivacsot és az állítható szűrőt, még jobb minőséget érünk el, ezeknek köszönhetően pedig a Genesis Radium 600 mikrofonnal rögzített hang valóban jól szól.

Összegzés a Genesis Radium 600 mikrofonról

A Genesis Radium 600 körülbelül 40-45 ezer forintért vásárolható meg és ezen az áron még mindig a megfizethető kategóriába esik.

Összességében elmondhatjuk, hogy elégedettek vagyunk a Genesis Radium 600 mikrofonnal. Tiszta és megbízható hangminőséget biztosít, és igényes tartozékokat kínál közvetlenül egy gyönyörű alumínium táskába rejtve. Ez utóbbi határozottan egyedi megoldás, hiszen ez nem elérhető ebben a kategóriában más mikrofonoknál. A strapabíró táskának köszönhetően a Radium 600 tökéletes választás utazó tartalomkészítők és streamelők számára, nem utolsó sorban azért is, mert könnyen mobilizálható és összeszerelhető, miközben kiváló hangminőséget is biztosít.

A Genesis Radium 600 mikrofonról további információ itt található.

