Megéri-e külön webkamerát vásárolnunk?

Manapság már minden laptop, tablet és mobiltelefon rendelkezik beépített előlapi kamerával. Ezen eszközök segítségével tehát egyáltalán nem jelent problémát a videóchatelés. Viszont így egyre inkább háttérbe szorultak a különféle webkamerák, amelyek nem is olyan régiben még kifejezetten fontos perifériás eszközöknek számítottak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy bizonyos esetekre ne volna szükséges egy jó webkamera. Milyen esetekben érdemes megfontolnunk a vásárlást?

Élő videók készítéséhez

Ma igencsak népszerűvé váltak a különféle videós blogok és bemutatók. Ezek lehetnek termékbemutatók, gamer játszások közvetítései, élőben történő kicsomagolásos videók és többek között még főzős videók is. A lista tehát végtelen, ami miatt érdemes beszerezni egy jobb webkamerát a minőségi élő közvetítés végett. A különféle videómegosztókon ugyanis a rossz minőségű felvételek kevésbé népszerűek. A beépített webkamerák pedig gyakran nem képesek arra a csúcsminőségre, amire egy külön megvásárolható webkamera igen. Ráadásul ezeken általában sokkal több a beállítási lehetőség és persze oda pakolhatjuk a kamerát, ahová akarjuk. Így akár kint is készíthetünk a szabadban élő felvételeket, hiszen a webkamerák vezeték nélküli kapcsolattal rendelkező típusai ezt lehetővé teszik. A felhasználásuk tehát végtelen. Sőt, ma már olyan web- és egyben akciókamerát is kapni, ami bírja az extrém időjárási viszonyokat, ezért egy mobilnet segítségével akár még egy kemény túra közben is tudunk „élőzni”.

Kinti megfigyeléshez

A webkamerák jól kiváltják a térfigyelő kamerákat is, ha például élőben szeretnénk bemutatni online a kertben tevékenykedő madarak vagy háziállatok mindennapjait. Sok ilyen élő videót tesznek közzé manapság. Azonban a webkamera arra is jó, ha távol vagyunk az otthonunktól, és szeretnénk online látni, mi történik. Ezen kívül számtalan más kültéri eseményt mutathatunk be a barátainknak a segítségével, ha épp a mobilunk nem tudja azt a képélményt biztosítani, amit szeretnénk. Hasznos tehát arra is, hogy kicsit kiterjedtebben mutassuk be a szeretteinknek a mindennapjainkat.

Munkához

Vannak olyan szituációk és munkakörök, ahol nagyon fontos a megfelelő minőségű webkamera. Például, aki home office-ban dolgozik, és rendszeresen be kell kapcsolódjon a céges meetingekre, annak nem árt egy profibb webkamerát vásárolni. Sokkal jobb képet adhatunk magunkról általa, amivel akár még mi is elégedettek lehetünk. Például egy online tárgyalásnál ez nagyon is fontos, hiszen nem mindegy, hogy vizuálisan milyen benyomást keltünk a leendő üzleti partnerünk felé. A beépített webkamerák gyakran nem tudják megfelelően leadni a képet, ha például túl fényes vagy túl árnyékos a szoba. Ilyenkor tompa, életlen és torzult képet mutat rólunk. Viszont egy minőségi webkamera remek képfelbontásban jelenít meg minket, ami már egy sikeres üzlet vagy megbeszélés záloga lehet.

Kapcsolattartáshoz a távoli családtagjainkkal

Sokan ahhoz, hogy a szeretteikkel tartsák a kapcsolatot általában beépített webkamerát használnak. Pedig a külön megvásárolható modellek sokkal életszerűbbé teszik a beszélgetést. Például a nagy felbontású típusok olyan mértékben képesek megjeleníteni a beszélgetőt, hogy a szemlélő szinte úgy érzi, élőben ül előtte. Ez egy családi beszélgetésnél egyáltalán nem hátrány, sőt örömet okozhatunk ezzel például a szüleinknek is, ha sokkal jobban és élesebben láthatnak minket.

Összességében a webkamera valószínű jó darabig igenis fontos eszköznek fog számítani. Ezért a fentebb felsorolt tevékenységekhez még mindig ez a legjobb választás, és érdemes beruházni egyre, ha gyakran használjuk a webes videózás lehetőségét.

