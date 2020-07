Robotok vagy emberek? – robotika tábor ajánló

Ha odavagy a technológiai újításokért, bejön neked minden, ami automatizált, netán az A. I. – Mesterséges értelem cím film világa sem hoz zavarba, és szívesen eltöltenél egy hetet egy robotépítő nyári táborban, csekkold le a PEOPLE TEAM kínálatát, ott ugyanis a tíz témacsomag egyikének, a TECH + JÖVŐ-nek a részeként ezt is megtalálod. Na nem pont a Sophia nevű, Szaúd-Arábiában állampolgárságot kapott humanoid robotot kell lemásolnod, de az 1991 óta működő PT izgalmas táborában te magad is programozhatsz egy egyszerűbb szerkezetet, amennyiben a 7–17 éves korosztályba tartozol, no és persze elengednek a szüleid.

Mit építenél?

A PT robotikatáborának fiatal oktatói először felmérik, kit mi érdekel – ennek megfelelő projektet fogsz kapni. Előfordulhat, hogy robotkutyát fejlesztenél, rajtad kívül azonban még hárman ugyanezzel akarnak foglalkozni. Ebben az esetben csatlakozhatnak hozzád, de külön-külön is alkothattok. Kapsz LED-eket, kapcsolókat, szenzorokat, irányító-áramköröket és motorokat, egyszóval mindent, amire csak szükséged lehet. Ha elakadsz, segítenek. Amennyiben egy monumentális projektet szeretnél megvalósítani, akkor sem maradsz egyedül, mivel kisebb csoportokban dolgoztok majd együtt.

Mi szükséges hozzá?

Csak kitartás és fantázia. Nem kell bonyolult kódokat vagy szintaxisokat elsajátítanod vagy megértened, mégis készségszinten fogod tudni használni őket. A PT szervezői is tisztában vannak azzal, hogy nem egyetemi képzésben veszel részt, ezért a gyakorlati oldaláról közelítik meg a problémákat. Ha az elmélet ugyanúgy foglalkoztat, természetesen azt is megvilágítják, a kézzelfogható eredménynél azonban nincs nagyobb sikerélmény. A PEOPLE TEAM-nél nem létezik olyan, hogy valaki nem boldogul egy feladattal. Mindenki szabadon dolgozik, az alkotásoknak csak a képzelet szab határt. Minderre július második felében vagy augusztus első hetében lesz lehetőséged, a három egyhetes turnus valamelyikén, ottalvós és napközis verzióban egyaránt. Ha a tesód vagy a haverod is jönne, lehettek egy csapatban és egy szobában is, de ha őt teljesen más dolog érdekli (a 10 témacsomag és 30 téma közül bátran szemezgethettek), az sem baj, mivel délután és este még mindig nyomulhattok együtt.