Óriási bakit követtek el a Google háza táján

Az Apple egyik szoftvermérnöke, Gray Powell 2010-ben egy igen komoly hibát követett el: amikor távozott a kaliforniai Redwood City egyik bárjából, elfelejtette magával vinni a cég akkor még csak prototípusként létező termékét, az iPhone 4-et. A feledékenységből igen komoly ügy lett, az internetre több kép is felkerült a készülékről, az amerikai hatóságok pedig nyomozni kezdtek a telefon miatt.

Most, bő egy évtizeddek később az Apple konkurenciájánál követtek el egy legalább ekkora baklövést.

Az Android Central több fotót is megosztott egy készülékről, ami nem más, mint a Google régóta pletykált újdonságának, a Pixel Watch-nak a prototípusa. A lap azt írja, hogy a képeket egy ismeretlentől kapták, aki azt állítja, hogy egy amerikai étteremben találta meg az okosórát.

Google has filed a trademark application for the Pixel Watch ahead of the wearable device’s rumored unveiling at Google I/O next monthhttps://t.co/ZMRfMCsG31

— Android Central (@androidcentral) April 25, 2022