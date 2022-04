Végleg eltűnhet a Samsung klasszikus okosórája?

Néhány hónap múlva esedékes a Samsung Galaxy Watch 5 szériás okosórák bemutatója, de egyre több minden derül ki a viselhető eszközökről.

A SamMobile például úgy értesült, hogy a Samsung végzett a Classic modellel, így a következő sorozatban klasszikus verzió már nem lesz. Az alapmodell mellé a Galaxy Watch 5 Pro érkezik majd.

Azt nem lehet tudni, hogy mi az oka a névváltásnak: elképzelhető, hogy pusztán marketing, de az sem kizárt, hogy a forgatható lünetta távozik.

A sima Galaxy Watch 5 állítólag ezúttal is két méretben lesz elérhető, de a Galaxy Watch 5 Pro kizárólag egy méretben, nagyon nagy, 572 mAh-s akkuval fut majd be. Állítólag mind kör alakú lesz, és a Wear OS 3-ra One UI Watch platformot húznak.

