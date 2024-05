10 éves a Craft Conference: Budapestre érkezik a Google, a Spotify és az OpenAI is

Ami a technológiai innovációnak a CES, az a szoftverfejlesztésnek a Craft – idén ünnepli tizedik születésnapját Közép-Európa legnagyobb IT szakmai konferenciája, amely évről évre többezer szakembert szólít Budapestre.

A kétnapos Craft Conference igazi sztárparádéval várja az érdeklődőket május végén a Vasúttörténeti Park látványos díszletei között: érkeznek a Google, a Tesla, a Spotify, a Microsoft, az OpenAI és az Ebay szakértői, de a keynote előadók között szerepel majd a világ egyik legolvasottabb tech hírlevelét író Orosz Gergely is. A szakmai fesztiválon kiderül, hogyan lehet MI-eszközökkel vagy digitális csapattagokkal növelni a produktivitást, hogy tényleg a jövő sikerszakmája lesz-e az AI Engineer és hogy miért „ült le” kicsit az IT-piaci az utóbbi hónapokban.

Május 30-31-én ismét Budapestre szegeződik a szoftverfejlesztők figyelme, a régió legnagyobb szakmai fesztiválja, a Craft Conference, idén tizedik alkalommal nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt. 2014 óta összesen 15 000 résztvevő sétált be a Craft üdvözlő molinója alatt, csak a tavalyi eseményen több mint 2000 szakember gyűlt össze. A rendezvény sikerét abban látják a szervezők, hogy a laza és inspiráló hangulat mellett a pályájuk elején járó vagy tapasztaltabb fejlesztők, sőt, üzleti vezetők és menedzserek is nélkülözhetetlen szakmai útravalóhoz juthatnak.

“A régió megkerülhetetlen fejlesztői eseményévé nőttük ki magunkat”

– mondja Baccifava Médea, az egyik alapító.

„A Craftot a közönsége – vagy mostanra inkább közössége – azért szereti, mert nagyon sokszínűen mutatja meg, hogy milyen különböző irányokba tart a szakma: az azonnal bevethető gyakorlati tippek mellett szemléletformáló gondolatokat is magukkal vihetnek, ráadásul páratlan lehetőség a kapcsolatépítésre is.”

A megkerülhetetlen AI mellett a fejlesztés alapjaihoz is visszanyúlik a Craft

A Craft tehát messze túlmutat az átlagos konferenciák száraz előadótermein, szinte már igazi fesztivál, ahol a technológia, a tudás, a networking és a szórakozás találkozik. A különleges helyszín, a Vasúttörténeti Park, már önmagában is egy utazás a múltba: a résztvevők régi vonatszerelvények között barangolhatnak az előadások között, de akár egy valódi kisvonatot is kipróbálhatnak a rendezvény területén. A látványos programokon túl persze ezúttal is a szakmáé lesz a főszerep, a szoftverfejlesztést leginkább befolyásoló trendek között pedig kiemelt szerep jut a mesterséges intelligenciának. Az előadók többek között arra keresik majd a választ a közönséggel együtt, hogy miként alakulnak át a fejlesztői feladatok, valóban a jövő sztárszakmája lesz-e az AI Engineer, és hogyan lehet a digitális munkaerővel drasztikusan növelni a hatékonyságot egyéni- és csapatszinten. Ez utóbbi azért is hangsúlyos kérdés, mert egyre több cégnél apadnak el a fejlesztésekre szánt források, így a produktivitás szinte mindenhol kulcstényező.

Az előadások emellett az alapokhoz is visszatérnek, hogy a kezdő és junior szakembereket segítsék szakmai készségeik továbbfejlesztésében. Mostanra felnőtt egy új fejlesztői generáció és gyakran tapasztalni, hogy olyan ismeretek hiányoznak náluk, melyeket a 10-20 éve pályakezdők már karrierjük kezdete előtt elsajátítottak. Természetesen számos szakmai újdonsággal is foglalkozik majd a Craft, illetve azzal, hogy ezeket hogyan lehet hatékonyan beépíteni a már meglévő technológiai eszköztárba. Ma már szinte közhely, de soft skillek nélkül a kódolók sem boldogulhatnak: egyre komplexebb problémákat kell megoldaniuk nap mint nap, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy magas fokú együttműködési készséggel rendelkezzenek és nyitottak legyen az újdonságokra, valamint jól feltalálják magukat ismeretlen terepen is. A Craft ahhoz is útravalót kínál, hogy hogyan érdemes elindulni az önfejlesztés útján, ha új dimenzióba repítenénk karrierünket.

A szakma legnagyobb nevei Budapesten – köztük a világhírű magyar techíró

A jubileumi Craft hét színpadán összesen 70 előadó osztja meg tudását: érkezik például Mark Thompson a Google-től, Kelly Shortridge a Fastly-től és Randy Shoup az Ebay-től, de csatlakozik még az előadók sorához Samantha Coffman is a Spotify-tól. Az idei év egyik legnagyobb durranása azonban Orosz Gergely lesz – ő írja jelenleg a világ egyik legolvasottabb tech hírlevelét, a The Pragmatic Engineert. A magyar programozó fizetős hírlevelének több mint félmillió feliratkozója van, az egyik legnagyobb közöségi oldalon pedig 250 ezren követik. A szakember idén csak a Craft-on fog előadni, így aki személyesen szeretne vele találkozni, esetleg megvásárolni és dedikáltatni a szoftverfejlesztőknek készült könyvét, a The Software Engineer’s Guidebook-ot, annak kihagyhatatlan lehetőség a konferencia.

„Ha a másik oldalról nézzük a dolgot, a Craftra azért térnek vissza szívesen az előadók, mert a közönség nagyon nyitott, kíváncsi, szeret tanulni és kérdezni, illetve a prezentációk között is aktív eszmecsere zajlik”

– mondja Varga Károly, az eseményt szervező CraftHub vezetője.

„Idén is igyekeztünk olyan inspiráló és globális tapasztalattal rendelkező előadókat hívni, akik átfogó képet tudnak adni arról, mi történik jelenleg az IT-iparban. Érdekes időszak ez: miközben a piacot egyfajta kivárás jellemzi, ketté is szakadt a mezőny. A kihívásokkal teli gazdasági környezetben is sok prosperáló cég van, akik kifejezetten növekedésben vannak, másoknál a mostani piaci helyzet nehezebb, így számukra tipikusan az a fő cél, hogy a mostani jól teljesítő kollégákat megtartsák és őket támogassák új technológiákkal és képzésekkel.”

A Craft szervezői azt ígérik, ehhez hasznos útravalót kapnak a fejlesztői konferencia résztvevői, a 10. jubileumhoz kapcsolódva pedig számos meglepetéssel is készülnek.

