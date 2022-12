Műanyag ablak zár beállítása – Mire kell figyelni?

A műanyag ablakok több szempontból is jó választásnak bizonyulnak, így egyre többen választják.

A műanyag ablak zár beállítása azért fontos, mert az ablakokra számos külső tényező hat. Hiába állítja be a gyártó tűpontosan a zárat, ha a szállítás során az elállítódik.

Miért pont a műanyag ablakok?

A műanyag ablakok hatalmas népszerűségre tettek szert az elmúlt években. Ezeknek a nyílászáróknak rengeteg előnye van, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Amellett, hogy a műanyag ablak kiváló hőszigetelő, rendkívül strapabíró is, képes ellenállni a különféle szélsőséges időjárási viszontagságoknak is. Sokan úgy vélik, hogy a műanyag nyílászárók csak fehér színben elérhetők, azonban ez egyáltalán nem igaz, ma már hatalmas színválasztékból lehet választani, sőt akár fa hatású is lehet a műanyag ablak megjelenése. Így ötvözhető a műanyag tartóssága és a fa szépsége.

A műanyag ablak zár beállítása

Sok mindenre kell figyelni a műanyag ablak zár beállításánál. Éppen ezért az volna a legcélszerűbb, ha a zár beállítását szakember végezné el. Persze, lehet ezen is spórolni, mi magunk is bele foghatunk a munkába, azonban nem biztos, hogy megéri. Ha magabiztos ezermesterek hírében állunk, akkor bele foghatunk a szerelésbe, viszont, ha bizonytalanok vagyunk, akkor jobb szakember segítségét kérni. Ha mégis bele vágnánk, a műanyag zár beállításához nem lesz szükség másra, mint egy csavarhúzóra és egy imbuszkulcsra.

Ahhoz, hogy az ablakzárt be tudjuk állítani a függőleges és a vízszintes beállításhoz tisztában kell lenni a vasalat, valamint a pántok csavarjainak kezelésével. Először is a szárny vasalaton található excenteres görgőket kell beállítani. Ezekkel a szárny és a tok között lévő hézagot lehet szabályozni.

A következő lépés az ablak vízszintes beállítása. A nyílászáró alsó sarokpántjának segítségével tudjuk ezt megtenni. Ha eddig eljutottunk, akkor már majdnem kész vagyunk. Az újabb lépés megtétele előtt ellenőriznünk kell, hogy az ablaksarok beleér-e a tokba vagy a vasalatba. Ha igen, akkor következhet a függőleges beállítás. Ez a felső sarokpánt állításával, illetve a bukóoldalon lévő csavarral kivitelezhető. Ha minden oldalról leellenőriztük és nem tapasztaltunk hibát, akkor a műanyag ablak zár beállítása sikeres volt.

Ha minden kész, van még teendő?

Sikeres zár beállítást követően a későbbiek folyamán a karbantartásra és a tisztításra kell csak bizonyos időközönként sort keríteni. Ezáltal a műanyag ablak élettartama meghosszabbítható, valamint hosszú időn keresztül fog megfelelően működni.

Nyáron és télen az eltérő időjárási körülmények kihatással vannak a nyílászárókra. A hideg hónapokban a műanyag ablakok kis mértékben összehúzódhatnak. Egy jó minőségű nyílászárónál viszont ez egyáltalán nem jelent problémát.

Ha nem sikerül…

Ha nem rendelkezünk kellő szakértelemmel és rutinnal, valamint eleve bizonytalanul fogunk hozzá a feladatnak, akkor érdemes az állítást csak egy ponton kivitelezni. Ha érezzük, hogy ez nem lesz jó, akkor később ezt az egy állítást könnyen vissza lehet állítani. Segítséget kérni egyáltalán nem szégyen!

