Az LG egy sokoldalú tisztítási megoldást mutat be a 2023-as CES kiállításon

Az LG Electronics (LG) a 2023-as CES kiállításon mutatja be új CordZero A9 Kompressor™ elnevezésű, gőzfunkciós (Steam Power Mop) rúdporszívóját.

A CES 2023 innovációs díjával kitüntetett modell a vállalat első olyan vezeték nélküli porszívója, ami gőzölős felmosó funkcióval rendelkezik. A CordZero A9 Kompressor mindemellett egy olyan sokrétű (All-in-One Tower) dokkolóállomást kapott, amit a porszívó tárolására, feltöltésére és portartályának automatikus ürítésére terveztek.

A legújabb CordZero a levehető Steam Power Mop fúvóka segítségével gőzfelmosóként is használható, így a felületek tisztán tartásához nincs szükség vegyszerekre. A készülék a gőzös felmosás során a felmosópárnákat körülbelül 60 °C-os hőmérsékleten tartja, így a CordZero A9 Kompressor más hagyományos felmosási megoldásokhoz képest könnyebben távolítja el a padlóról az olyan makacs foltokat, mint például a rászáradt csokoládé – ezt az Intertek nemzetközi tesztelő és tanúsító szervezet mérései bizonyítják.

A Steam Power Mop fuvóka kettős érzékelője segít megakadályozni a tartozék gőzfejlesztőjének túlmelegedését, de felszerelték egy automatikus vízellátó rendszerrel is, ami a felmosópárnákat nedves állapotban tartja felmosás közben. Ha az eszközt felemeljük, vagy kb. 20 másodpercig mozdulatlanul tartjuk, a felhasználók biztonsága érdekében leáll a gőzellátás, a felmosóbetétek forgása pedig körülbelül egy perc inaktivitás után kapcsol ki. Az LG új vezeték nélküli porszívója a vállalat Axial Turbo Cyclone™ technológiáját is megkapta, ami az erőteljes szívóerőnek köszönhetően segít még hatékonyabban eltávolítani a port a padlóról és az egyéb felületekről a háztartásban.

A CordZero A9 Kompressor és a Steam Power Mop egy multifunkciós dokkolótornyot (All-in-One Tower) is kapott: a helytakarékos gyorstöltő állomás cserélhető porzsákkal, automatikus portartály-ürítő rendszerrel, valamint egy intuitív kijelzővel is rendelkezik, ami valós idejű állapotfrissítéssel tájékoztatja a felhasználókat. Az eszközön emellett három különböző riasztási és értesítési dallam közül választhatunk, valamint tárolhatjuk benne a készülék tartozékait is.

„Az új CordZero A9 Kompressor készülék a Steam Power Mop kiegészítővel rendkívül sokoldalú és hatékony tisztítást tesz lehetővé otthon, legyen szó porszívózásról, illetve nedves vagy száraz feltörlésről”

— mondta Lyu Jae-cheol, az LG Electronics háztartásigép- és légkondicionáló üzletágának elnöke.

Az LG a 2023-as CES fogyasztói elektronikai szakkiállításon, január 5-8. között a Las Vegas Convention Center #15501 számú kiállítási standján mutatja be legfrissebb háztartási elektronikai termékeit, köztük a Steam Power Mop felmosóval és az All-in-One Tower dokkolóállomással érkező CordZero rúdporszívót.

A termék elérhetősége régiónként eltérő lehet.

