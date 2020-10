Samsung JET: A nagy porszívó teszt

A takarítás a megfelelő eszközökkel nem csak hatékonyabb, de akár szórakoztató is lehet. Ezt bizonyíthatják be a kiválasztott felhasználók a Samsung JET 75 porszívóinak segítségével. A vállalat új – A nagy porszívóteszt – Tesztelj JET-tel! – kampányában a jelentkezők 10 napon keresztül tesztelhetik az újgenerációs takarítóeszközt, a tapasztalataikat pedig márkanagykövetként megoszthatják szélesebb közönséggel is. A nagy tesztben Winkler Róbert és Ráskó Eszter is részt vesz. A program lezárásakor 10 szerencsés résztvevő megnyerheti az általa használt készüléket.

A házimunka, azon belül a takarítás sokak számára csak egy szükséges rossz, amellyel nem szívesen töltik az idejüket, esetleg ritkábban is foglalkoznak vele. A modern berendezések megkönnyíthetik a rendszeres feladatok elvégzését és a megfelelő kezekben akár egy nagyon hatékony, ugyanakkor kevésbé fárasztó időtöltésre is lehetőséget adhatnak. A Samsung legújabb kampányában a felhasználók kezébe ad egy ilyen eszközt, amelyet így saját háztartásukban, a mindennapi gyakorlatban tesztelhetnek. A nagy porszívó teszt során a 20 kiválasztott tesztelő a saját otthonába fogadja majd be a JET 75 álló porszívót, és a legkülönbözőbb helyzetekben teszi azt próbára. A résztvevők 10 nap után értékelik a készülék teljesítményét és összegzik a tapasztalataikat.

A JET 75 premium álló porszívó a Samsung legmodernebb vezeték nélküli porszívója, amely könnyű súlyának és kényelmes kialakításának köszönhetően egyszerűen használható a legtöbb környezetben. A JET Cyclone rendszere kiemelkedő szívóerőt biztosít, az 5-rétegű HEPA Szűrőrendszer pedig a levegőbe gyakran visszakerülő porszemek és allergének 99,999 százalékát[1] kiszűri. A legújabb technológiák biztosítják, hogy a tesztelők számára különleges élményt jelentsen a porszívó használata.

Az érdeklődők a https://www.samsung.com/hu/samsung-jet-kampany/ weboldalon jelentkezhetnek a hozzájuk legközelebb álló témakörben, eljött tehát a nagy lehetőség a család tisztaságfelelősei, a kisállattartók és a hobbi autó-takarítók számára. A jelentkezéshez egy rövid pályázat feltöltése szükséges, amelyben a felhasználók leírják, milyen különleges kihívások elé állítanák a JET-et, amennyiben az hozzájuk kerülne. A legötletesebb és leghumorosabb takarítójelöltek közül a Samsung szakértői, valamint a tiszta lakások és autók képviseletében Ráskó Eszter és Winkler Róbert választják ki a 20 márkanagykövetet. A felhasználók október 12. és 25. között jelentkezhetnek a kampány weboldalán, a 10 napos tesztidőszak pedig október 28-án kezdődik. Az írásos beszámolók beküldés után a résztvevők közül kisorsolt 10 szerencsés megnyerheti a rábízott készüléket.

„Pontosan tudom, mekkora kihívást jelent egy lakás rendben tartása, miközben az ember dolgozik, gyermeket nevel, és kevés ideje jut a takarításra. Nagyon újszerű élmény volt a JET porszívót használni, mert elképesztően sokoldalú és olyan dolgokat szívott ki a szőnyegből, amikről ha tudtam volna, hogy benne vannak, már rég felgyújtottam volna – mondta a készülékről Ráskó Eszter. – Ez egy remek lehetőség a felhasználóknak arra, hogy első kézből megismerjék a JET-et, és megoszthassák egymással a tapasztalataikat. Ahogy az a videómban is látszik, egy kiadós autótakarítással is megbirkózott, pedig nem volt egyszerű dolga – tette hozzá Winkler Róbert.”

„A környezetünk tisztasága mindannyiunk számára kiemelten fontos. Mivel egyre több időt töltünk otthon, még inkább előtérbe került, hogy a takarítást gyorsan és hatékonyan végezhessük – mondta el Witsch Gerda, a Samsung Magyarország marketing vezetője. – A nagy porszívóteszt célja, hogy minél többen megismerjenek egy olyan készüléket, amellyel nem csak könnyebb tisztán tartani a lakást, de a technológiai újításoknak köszönhetően higiénikus tisztaság érhető el vele.”

A nagy porszívó tesztről és a jelentkezés feltételeiről további információ, valamint a pontos játékszabályzat a https://www.samsung.com/hu/samsung-jet-kampany weboldalon érhető el.