Már a hazai gamerek is lecsaphatnak az LG 240 Hz-es képfrissítésre képes OLED monitorjaira

Már Magyarországon is elérhetőek az LG legújabb top kategóriás gaming OLED monitorjai.

A 45 colos képátlójú 45GR95QE-B és a 27 colos 27GR95QE-B UltraGear OLED kijelzők az élénk színek és a mélyfekete árnyalatok megjelenítése mellett maximálisan gördülékeny játékmenetet garantálnak: másodpercenként akár 240 képkocka megjelenítésére képesek, mindezt ultraalacsony válaszidő mellett. A 45 colos modell hajlított képernyője extra nagy görbületű, így a teljes képernyőfelületen tisztán, torzulás nélkül láthatóvá válik minden részlet, ezzel kielégítve a haladó és profi játékosok minden igényét.

A 45GR95QE-B UltraGear modell az LG első ívelt kijelzővel rendelkező, 240 Hz képfrissítési rátájú monitorja. A gaming monitorok mezőnyében is rendkívüli frekvencia másodpercenként akár 240 képkockát jelent, amellyel a játék mozgásainak megjelenítése tökéletesen pontos és folyékony.

Ívelt kijelző, kristálytiszta képi világ

A hajlított kijelzők ívelt felülete a szemünk helyzetéhez és a fejünk köríves mozgásához igazodva maximális kényelmet biztosít a felhasználóknak játék közben, emellett a monitor szélein is optimális betekintési szöget garantál. A tökéletes minőséget a képernyő egészén a különösen markáns, 800R értékű görbület biztosítja.

Az íveltség kimondottan nagy előny lehet, különösen egy extra széles monitor esetében: az új kijelző márpedig 20:9 arányú kialakítást kapott azért, hogy játék közben semmilyen részlet ne maradjon rejtve.

Világosban is jól kivehető kép

A videójátékok esetében – amikor akár a képernyőn zajló események legapróbb részletén is múlhat a győzelem – különösen fontosak a fényviszonyok. Zavaró lehet például, ha a kijelzőn keresztül a felhasználó szemébe tükröződik a szobában világító lámpa fénye, ami miatt akár teljesen láthatatlanná válhat a képernyő bizonyos része. Az LG legújabb UltraGear monitorjai az ilyen és ehhez hasonló helyzetek kezeléseképp tükröződésmentes, matt felülettel rendelkeznek, ezzel kiküszöbölve a fényforrások okozta képi minőségromlást.

A kijelzők OLED technológiájából adódóan különlegesen élénk színek és mélyfekete árnyalatok megjelenítésére képes a monitor. Szintén a kijelző működésének sajátossága a különlegesen erős kontraszt: ebben az esetben ennek aránya a 45 colos képátlójú modell esetében 1 000 000:1, a 27 colosnál pedig ennél is látványosabb, 1 500 000:1.

A készülékek kialakításánál a megjelenés is fontos szempont volt. A monitorok amellett, hogy stílusos külsővel rendelkeznek, extravagáns, változtatható színű fényforrást kaptak. A LED sorok a monitorok kijelzői mögött, oldalirányban biztosítanak hangulatos világítást, a hajlított képernyőjű modell pedig emellett a képernyő aljától a talpak felé világító extra fényforrást kapott. A kényelmes beállítás és irányítás érdekében a monitorokhoz távirányító is tartozik, amellyel a hagyományos, kézi beállítás helyett egyszerűbben, akár távoli nézőpontból is konfigurálható az eszköz.

Az ívelt kijelzőjű 45GR95QE-B modell már elérhető az LG egyes viszonteladó partnereinél, a 27GR95QE-B pedig március 20-tól előrendelhető az LG Magyarország webshopjában.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!