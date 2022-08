Rövid életű lett: a Snap leállította a Pixy nevű repülő szelfidrón fejlesztését.

A Snap, a Snapchat anyacége a The Wall Street Journal jelentése szerint leállítja a Pixy névre keresztelt repülő szelfidrón fejlesztését, így az igen rövid életű lett.

A 230 dolláros Pixy jelenlegi formájában még kapható marad, feltehetően a meglévő készleteket pucolnák ki a négy hónapja piacra dobott, zsebméretű, repülő kamera kapcsán. A Pixy azért készült el, hogy tulajdonosa fölött lebegve fotókat és videókat készítsen.

Azt nem tudni, hogy a növekvő költségeknek és inflációnak, valamint a recessziós félelmeknek és marketingköltségvetések megnyirbálásának köze volt-e a döntéshez, de az online cégek közül a hirdetésektől sok függ, a Snap is megszenvedi a változásokat a Meta, a Twitter és a Pinterest mellett. A Snap is hatalmas kihívásokat emlegetett a múlt hónapban, gazdasági gondokra és növekvő versenyre hivatkozva, jelezve, hogy a toborzást és a befektetést is befékezi.

